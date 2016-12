foto LaPresse

21:53

- Un uomo è morto a Ostia, sul litorale romano, dopo essere precipitato all'interno della tromba dell'ascensore dal primo piano di uno stabile di alcune palazzine popolari di proprietà del Comune. La vittima ha aperto le porte non accorgendosi che l'ascensore non era arrivato al piano, ha fatto un passo in avanti per entrare ma è caduto nel vuoto. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e i vigili del fuoco.