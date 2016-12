Latina, 18enne uccide il padre a bastonate dopo l'ennesima lite per i maltrattamenti alla madre

foto Ansa 15:58 - Ha ucciso il padre 53enne per difendere la mamma dalle continue aggressioni dell'uomo. E' finita in tragedia l'ennesima lite familiare che ha visto protagonista un 53enne, Gennaro Canò, e il figlio, appena 18enne, che ieri ha aggredito il genitore colpendolo alla testa con un grosso bastone. L'uomo è stato ritrovato sulla spiaggia del lungomare di Latina ancora agonizzante. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo. - Ha ucciso il padre 53enne per difendere la mamma dalle continue aggressioni dell'uomo. E' finita in tragedia l'ennesima lite familiare che ha visto protagonista un 53enne, Gennaro Canò, e il figlio, appena 18enne, che ieri ha aggredito il genitore colpendolo alla testa con un grosso bastone. L'uomo è stato ritrovato sulla spiaggia del lungomare di Latina ancora agonizzante. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poco dopo.

Intorno alle 15.30 di venerdì pomeriggio, le volanti della polizia sono intervenute sul lungomare di Latina per la segnalazione di una violenta lite in corso. Sul posto è stato rinvenuto il corpo in fin di vita di un uomo, con il cranio fracassato, privo di documenti e di telefono cellulare.



I testimoni hanno raccontato di aver visto fuggire un giovane vestito con jeans, scarpe da tennis e una felpa rossa con cappuccio. Contemporaneamente una donna di 47 anni si è presentata con il figlio al commissariato di polizia di Cisterna, raccontando di voler presentare una denuncia cautelativa poiché il figlio aveva litigato con il padre sulla spiaggia di Latina e alla fine quest'ultimo si era accasciato al suolo.



Gli insulti alla madre, la lite e l'omicidio

Ieri, padre e figlio si erano dati appuntamento a piazza del Popolo e insieme erano andati al Lido di Latina per consumare un caffè e fare una passeggiata. Improvvisamente, a causa delle offese rivolte dal padre all'indirizzo della madre non presente, il figlio ha reagito verbalmente ed è stato colpito da uno schiaffo. Ne è nata una violenta colluttazione nel corso della quale il giovane ha preso un bastone e ha colpito per ben 4 volte il padre al capo lasciandolo tramortito sulla spiaggia. Impaurito, è tornato a casa con l'autovettura del padre e ha raccontato l'accaduto alla madre che lo ha poi accompagnato in commissariato.