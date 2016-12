foto Ansa

11:10

- Tragedia a Latina dove un bimbo di tre anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni l'auto, condotta da un uomo, è andata fuori strada all'altezza di via Nascosa e si è schiantata, dopo essersi ribaltata, contro un palo. Ancora sconosciute le cause dell'incidente dovuto forse all'alta velocità. Il piccolo è morto sul colpo