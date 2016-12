13:27 Ripreso servizio su tutta la linea B

E' stato riattivato il servizio della metro B su tutta la linea. Lo comunica Agenzia per la mobilità.

13:11 Atac: "Recisi i fili, non atto estemporaneo"

L'a.d. Atac Diacetti, mostrando una foto, ha spiegato: "E' l'immagine che mi hanno mandato i nostri tecnici. Questa è la scatola in cui a Termini c'è un interruttore per bloccare, in caso di emergenza la metro. La cassetta non è stata solo aperta, non è stato solo pigiato un bottone, ma sono stati recisi i fili, dei fili che non possono essere recisi normalmente da una persona che passa per caso". "La stessa cosa, non in questi termini di fili recisi ma di pulsante pigiato - ha aggiunto - è avvenuta anche all'Eur".

13:09 Atac: "Stiamo presentando esposto a Procura"

"Stiamo facendo indagini e accertamenti, stiamo presentando anche un esposto alla procura, non possiamo fare di più". Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Atac, Roberto Diacetti, commentando gli ultimi disguidi sulla metropolitana di Roma.

12:48 Procura di Roma avvia indagine

La procura di Roma ha avviato un'indagine ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio per i guasti che hanno interessato la linea della metropolitana della Capitale. Al momento il fascicolo aperto dal procuratore aggiunto, Roberto Cucchiari, riguarda una serie di guasti avvenuti sulla linea della Roma-Ostia lido.

11:15 Atac: fare piena luce sull'accaduto

''Nelle ultime settimane abbiamo verificato il ripetersi di interruzioni e blocchi delle metropolitane che, alla luce di quanto accaduto oggi, non appaiono più tanto casuali, stiamo interessando con denunce e materiale probatorio gli inquirenti affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto''. Lo dichiara l'Amministratore delegato di Atac, Roberto Diacetti.

11:13 Si sospettano altri atti vandalici

Si sospetta che un altro atto vandalico sia stato compiuto in un'altra stazione della metro di Roma: a EUR Fermi è stato indebitamente azionato il comando di sicurezza posto sulla banchina. E' in corso la verifica da parte dei tecnici dell'Atac di tutti gli apparati delle linee A e B della metro di Roma.

10:54 Bus sostitutivi in città

Dopo un primo stop su tutta la linea a causa di un atto vandalico ora la Metro B non è attiva tra Castro Pretorio e Laurentina in entrambi i sensi di marcia. Servizio sostitutivo di bus in superficie. Lo comunica Agenzia per la mobilità.

10:45 Denuncia alle forze dell'ordine

Alcuni treni sono rimasti bloccati lungo il loro percorso, come nel caso di un convoglio diretto a Laurentina rimasto fermo tra le stazioni di Tiburtina e Bologna per qualche minuto. L'Atac ha già presentato una denuncia alle forze dell'ordine mettendo a disposizione degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

10:43 Linea evacuata

Ancora disagi alla metro di Roma, per un nuovo guasto tecnico. Intorno alle 9.45 la stazione metro Tiburtina è stata evacuata, mentre è stato momentaneamente deciso lo stop su tutta la linea. A quanto si è appreso, alcune persone sono ancora a bordo dei vagoni fermi.

Ultimo aggiornamento 13:27