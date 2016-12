Censimento, l'Italia sempre più multietnica Crescita demografica grazie agli stranieri

foto Ansa Correlati Istat:quasi 60 mln di residenti

Sale al 30% il rischio povertà fra gli italiani 10:36 - I residenti in Italia sono 59.433.744, secondo l'ultimo censimento Istat. Rispetto al 2001, quando si contarono 56.995.744 residenti, si registra un aumento del 4,3%. L'incremento è dovuto però solo agli stranieri: in dieci anni sono cresciuti di 2.694.256 unità superando la soglia dei quattro milioni mentre gli italiani sono diminuiti (-0,5%). Due stranieri su tre risiedono al Nord, il 24% al Centro e solo il 13,5% al Sud.

I cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le regioni della Penisola, mentre gli italiani diminuiscono nel Mezzogiorno oltre che in Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.



Dove aumentano e dove diminuiscono i cittadini italiani

In particolare, i cittadini italiani aumentano nel 43,2% dei comuni (3.493) e diminuiscono nel restante 56,8% (4.599). I comuni in cui si registra il maggior incremento di residenti italiani sono Rognano, Sant'Alessio con Vialone e Roncaro, tutti in provincia di Pavia; quelli che ne perdono di più sono Paludi in provincia di Cosenza, Quindici in provincia di Avellino e Rocca de' Giorgi in provincia di Pavia.



Dall'ultimo censimento (2011), i maggiori incrementi di popolazione si rilevano nelle regioni del Centro-Nord, specie in Trentino-Alto Adige (+9,5%), Emilia-Romagna (+8,5%), Lazio (+7,6%), Lombardia (+7,4%) e Veneto (+7,3%). Al contrario, nelle regioni del Sud e delle Isole si registrano incrementi lievi (intorno all'1% in Campania, Puglia e Sicilia) e perdite di popolazione (superiori al 2% in Molise, Basilicata e Calabria).



In aumento le ultracentenarie

In Italia ci sono 93,7 uomini ogni 100 donne. In 10 anni gli over 65 sono passati dal 18,7% al 20,8%. Anche i gli ultra 85enni, incrementano il loro peso sul totale della popolazione (dal 2,2% al 2,8%): in particolare, aumentano del 78,2% nella classe 95-99 anni e del 138,9% in quella degli ultracentenari. Questi ultimi infatti erano 6.313 nel 2001 mentre nel 2011 sono diventati 15.080, con una percentuale di donne dell'83,7%: due di queste alla data del censimento avevano compiuto 112 anni.