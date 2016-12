Caso Cucchi, la sorella a Tgcom24: "La perizia è una conquista ma è piena di incongruenze"

foto Ansa Correlati I periti: "Cucchi è morto per denutrizione"

Le parole di Ilaria Cucchi a Tgcom24 12:19 - Ilaria Cucchi ai microfoni di Tgcom24 torna a chiedere la verità sulla morte del fratello Stefano, il 31enne deceduto nel reparto detenuti dell'ospedale Pertini di Roma una settimana dopo il suo arresto. "Non voglio entrare nel merito dei temi scientifici - dice - ma i nostri consulenti sono convinti delle loro tesi. Questa perizia è già una conquista, ma contiene molte incongruenze". E poi aggiunge: "Non urlo allo scandalo, ma voglio la verità". - Ilaria Cucchi ai microfoni di Tgcom24 torna a chiedere la verità sulla morte del fratello Stefano, il 31enne deceduto nel reparto detenuti dell'ospedale Pertini di Roma una settimana dopo il suo arresto. "Non voglio entrare nel merito dei temi scientifici - dice - ma i nostri consulenti sono convinti delle loro tesi. Questa perizia è già una conquista, ma contiene molte incongruenze". E poi aggiunge: "Non urlo allo scandalo, ma voglio la verità".

"La mia è una battaglia di verità"

Ilaria Cucchi ha ribadito: "I periti circoscrivono le lesioni che possono essere causate da cadute o da un pestaggio. La mia battaglia è una battaglia di verità, non voglio trovare per forza un colpevole, voglio la verità sulla morte di mio fratello. Quando è stato detto che Stefano era uno spacciatore nessuno ha obiettato, era vero. Io accetto tutto, ma quello che dicono queste tesi scientifiche devono trovare riscontro nei fatti. E' sbagliato dire che mio fratello fosse un tossicodipendente all'ultimo stadio".



"Non contesto la perizia, ma mi faccio delle domande"

Continuando a parlare della perizia, la sorella di Stefano Cucchi ha affermato: "Non voglio contestare la perizia e mettermi in contrasto con i periti nominati dalla corte. Da cittadina però, non posso non pormi delle domande. Le lesioni sulle mani di mio fratello vengono indicate come segni tipici da tossicodipendenza. Le analisi del sangue e delle urine non hanno riportato presenza di droga, quindi non era ciò che si vuole far passare. Io accetto tutto, ma mi si deve spiegare come sia possibile che un ragazzo di 31 anni dopo poche ore dall'arresto rimanga paralizzato".



"Mio fratello non era in sciopero della fame"

"Prima si dice che non c'erano gli estremi per un ricovero, poi si parla dell'installazione di un catetere. Sono queste le incongruenze di cui parlavo", ha detto ancora. Sul fatto che Cucchi abbia rifiutato il cibo in carcere, la sorella ha raccontato: "Stefano non era in sciopero della fame. In un certo momento ha sospeso l'assunzione di cibo per poter incontrare l'avvocato e denunciare il pestaggio. Si fa di tutto per dire che mio fratello però quelle fratture se le sia procurate prima di finire in carcere".