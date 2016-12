foto Twitter 16:47 - Per un problema ad un treno la stazione Vittorio della linea A della metropolitana di Roma è stata evacuata. Il servizio è momentaneamente interrotto lungo la tratta Arco di Travertino-Ottaviano. Ad allertare il 113 è stato un passeggero: "Venite, c'è fumo e puzza di bruciato". Scene di panico tra la folla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e gli operatori del 118. - Per un problema ad un treno la stazione Vittorio della linea A della metropolitana di Roma è stata evacuata. Il servizio è momentaneamente interrotto lungo la tratta Arco di Travertino-Ottaviano. Ad allertare il 113 è stato un passeggero: "Venite, c'è fumo e puzza di bruciato". Scene di panico tra la folla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e gli operatori del 118.

Il racconto di uno dei passeggeri

"Erano le 13.30 e la metro era quasi arrivata a Termini, quando ad un certo punto i convogli hanno inchiodato, provocando tante scintille che illuminavano la galleria". Questo il racconto di un avvocato romano che si trovava sulla metro A di Roma al momento del guasto che ha reso necessaria l'evacuazione di una stazione. "Il bagliore delle scintille era tale che per qualche attimo sembrava che nelle gallerie fosse giorno. Poi abbiamo cominciato a sentire una puzza di fumo nei vagoni - prosegue il passeggero -. C'è stato panico, veri momenti di paura perché non si capiva cosa fosse successo".



"Ci hanno fatti scendere e camminare a piedi nella galleria fino a raggiungere la fermata della stazione Termini. Quando siamo arrivati in piazza dei Cinquecento c'erano polizia, vigili del fuoco e ambulanze per i soccorsi", racconta. ''Qualcuno illuminava la galleria con i telefonini, altri hanno aiutato passeggeri piu' anziani, c'erano anche molti ragazzini delle scuole - conclude - sono stati momenti di paura".