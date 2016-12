Arriva la "nevicata di Santa Lucia"

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo

La situazione in Europa 10:03 - L'attesa "Nevicata di Santa Lucia", portata dalla perturbazione numero 5 di dicembre, è arrivata. I primi deboli fiocchi stanno già cadendo a Firenze e sull'Appennino Ligure e potrebbero arrivare fino alla zona costiera tra Genova e Imperia. E' solo un anticipo di quello che toccherà alle regioni del Nord nelle prossime ore. - L'attesa "Nevicata di Santa Lucia", portata dalla perturbazione numero 5 di dicembre, è arrivata. I primi deboli fiocchi stanno già cadendo a Firenze e sull'Appennino Ligure e potrebbero arrivare fino alla zona costiera tra Genova e Imperia. E' solo un anticipo di quello che toccherà alle regioni del Nord nelle prossime ore.

Nel pomeriggio cadrà la prima neve anche su Piemonte, Lombardia e Emilia Occidentale. Anche se le zone del Pavese e del Piacentino potrebbero vedere i primi fiocchi già in mattinata. Le nevicate più intense si avranno tra questa sera e questa notte. Domani mattina potrebbero esserci già accumuli tra 10 e 15 cm, localmente anche maggiori.



Continuerà a nevicare fino a domani in tarda mattinata. In alcune zone del Nordovest, soprattutto tra Piemonte e Lombardia, le precipitazioni potrebbero riprendere nel pomeriggio e arrivare fino a quote collinari. Con il passare delle ore le nevicate saranno confinate progressivamente a quote sempre più elevate.



La Nevicata di Santa Lucia coinvolgerà tutte le regioni del Nord, ad eccezione della zona della Romagna. La perturbazione numero 5 di dicembre porterà anche maltempo al Centrosud con piogge anche forti in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Umbri e accumuli fino a 60 mm.



Oggi le schiarite resisteranno soprattutto sul medio e basso Adriatico, mentre nelle altre regioni il cielo sarà nuvoloso con deboli precipitazioni a iniziare da Liguria, alta Toscana e basso Piemonte, nevose fino a bassa quota. Fra sera e notte il peggioramento si estenderà a gran parte del Paese, con neve su Alpi, Appennino centro-settentrionale e nelle pianure fra Piemonte, Lombardia, parte del Veneto e dell'Emilia occidentale.



Temperature massime in calo al Nord, stazionarie o in lieve rialzo nelle altre regioni, ma ovunque inferiori alla norma. Venti di Scirocco in graduale rinforzo con raffiche fino a 50 km/h.



GIORNATA DI GHIACCIO

Le prime ore di oggi sono state le più fredde degli ultimi giorni. Registrati -9 ad Aosta, -3 a Milano, -5 a Torino, Bologna , Firenze e Perugia, -2 a Roma e Bari, 1 grado ad Alghero. Nel pomeriggio rimarranno ancora sottozero le zone dei fondo valli alpini. Ad Aosta la massima prevista sarà di -2 gradi e anche a Bolzano il termometro rimarrà fermo a -1.



LA TENDENZA NEL WEEKEND

Nel fine settimana correnti occidentali atlantiche più miti daranno luogo a un sensibile rialzo delle temperature (anche 10 gradi in più), tranne sulle pianure del Nordovest dove, almeno inizialmente, rimarrà intrappolata l'aria fredda. Sabato sarà una giornata ancora caratterizzata da instabilità. Ci sarà una tendenza al miglioramento al Nordovest ma ancora maltempo al Nordest e al Centrosud. Domenica generale miglioramento ancora qualche pioggia sulle Isole e tra Calabria e Puglia.



FORTE RIALZO DELLE TEMPERATURE

A partire dal fine settimana arriveranno sul nostro Paese delle correnti più miti da ovest che avranno il merito di far aumentare le temperature su tutto il nostro Paese, soprattutto sul versante adriatico e al Sud. Guardate che differenza tra le massime di oggi e quelle previste per domenica in alcune nostre città: Bolzano passerà da 5 a 10 gradi, Venezia da 5 gradi a 10 gradi, Ancona da 4 gradi a 13 gradi, Firenze da 8 gradi a 16 gradi, Roma da 9 gradi a 16 gradi, Bari da 7 gradi a 18 gradi, Napoli da 11 gradi a 17 gradi, Potenza da 5 gradi a 13 gradi, Taranto da 10 gradi a 17 gradi, Messina da 13 gradi a 18 gradi e Sassari da 11 gradi a 18 gradi.