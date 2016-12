foto Tgcom24 Correlati Dentro la scuola del crollo 16:20 - Una parte di solaio è caduto dal tetto nell'aula di un asilo di Ciampino ferendo leggermente una bimba di 5 anni. La maestra, vedendo l'accaduto, ha avuto un malore. Entrambe stanno bene ma sono state trasportate all'ospedale di Albano in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La scuola è stata evacuata. La piccola si è salvata per miracolo: l'intonaco l'ha colpita alla testa ma di striscio. - Una parte di solaio è caduto dal tetto nell'aula di un asilo di Ciampino ferendo leggermente una bimba di 5 anni. La maestra, vedendo l'accaduto, ha avuto un malore. Entrambe stanno bene ma sono state trasportate all'ospedale di Albano in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La scuola è stata evacuata. La piccola si è salvata per miracolo: l'intonaco l'ha colpita alla testa ma di striscio.

Scuola chiusa fino a venerdì 14/12

La scuola d'infanzia Martin Luther King resterà chiusa fino a venerdì in via precauzionale e per consentire i rilievi tecnici. Lo ha stabilito l'Amministrazione comunale di Ciampino che, in una nota, fa sapere che il crollo "non è riconducibile a problemi strutturali dell'edificio scolastico e non ha comportato fortunatamente nessun danno grave alle persone presenti".



Precedente chiusura per infiltrazioni d'acqua

Già il 6 novembre, il sindaco della città aveva firmato un'altra ordinanza di chiusura per un giorno dell'istituto, perché erano state rilevate "infiltrazione d'acqua nel solaio tra il piano terra e il primo piano a causa della rottura di un tubo del riscaldamento".



Profumo telefona al dirigente scolastico

Il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, ha telefonato al preside della scuola materna. Profumo si è detto dispiaciuto per l'incidente e ha comunicato che si terrà in contatto con il dirigente dell'istituto scolastico per seguire gli sviluppi della vicenda e valutare eventuali azioni da mettere in campo.