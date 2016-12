Roma, tragedia in una famiglia ecuadoriana: 2 morti per esalazioni di monossido di carbonio

foto LaPresse 12:29 - Due uomini di 62 e 65 anni sono morti e tre persone (tra cui due bambini) sono finite in ospedale, intossicate dalle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un braciere. E' successo alla periferia di Roma, in zona Flaminio. Le vittime fanno parte di una stessa famiglia e sono tutte ecuadoriane. - Due uomini di 62 e 65 anni sono morti e tre persone (tra cui due bambini) sono finite in ospedale, intossicate dalle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un braciere. E' successo alla periferia di Roma, in zona Flaminio. Le vittime fanno parte di una stessa famiglia e sono tutte ecuadoriane.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due mezzi, che hanno rianimato e trasportato il figlio di una delle vittime, di 25 anni, in codice rosso all'ospedale S.Andrea. Nell'appartamento c'erano anche altri due figli di una delle vittime, una bimba di 4 e una ragazzina di 10 anni, entrambe intossicate. A dare l'allarme la ragazzina. Il braciere era usato come mezzo per riscaldarsi.