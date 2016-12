foto Ansa

18:55

- Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un casolare abbandonato a Torvajanica, sul litorale romano. L'edificio è stato completamente distrutto dalle fiamme, domate dai vigili del fuoco, che hanno poi individuato il corpo. La zona è un luogo in cui si rifugiano molti senzatetto. La vittima potrebbe dunque essere un clochard: forse lui stesso avrebbe provocato l'incendio, cercando di accendere un fuoco per difendersi dal freddo.