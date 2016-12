Roma, bottiglia molotov davanti a banca in palazzo della Cassazione: dipendente confessa

foto Ansa 18:48 - Risolto il "giallo" della molotov trovata accesa davanti ad una banca all'interno del palazzo della Cassazione a Roma: a posizionare la bottiglia incendiaria sarebbe stata una dipendente dell'istituto di credito. La donna ha ammesso di essere stata lei a mettere la molotov ma non ha spiegato i motivi del gesto. L'ordigno, contenente alcol, era stato trovato da un impiegato che aveva prontamente spento lo stoppino e avvisato la polizia. - Risolto il "giallo" della molotov trovata accesa davanti ad una banca all'interno del palazzo della Cassazione a Roma: a posizionare la bottiglia incendiaria sarebbe stata una dipendente dell'istituto di credito. La donna ha ammesso di essere stata lei a mettere la molotov ma non ha spiegato i motivi del gesto. L'ordigno, contenente alcol, era stato trovato da un impiegato che aveva prontamente spento lo stoppino e avvisato la polizia.

L'episodio è avvenuto intorno alle 9.30. La bottiglia piena di alcol, con una miccia accesa, si trovava di fronte all'ingresso della filiale della Unicredit che si trova all'interno del "Palazzaccio", come è chiamata a Roma la sede della Corte Suprema, a piano terra. Per accedervi, ha riferito una funzionaria della Cassazione, bisogna aver superato i controlli all'ingresso dell'edificio.



"Un dipendente ha visto la bottiglia per terra, ha spento la miccia, ha portato l'ordigno in un bagno e ha chiamato la polizia", ha detto un funzionario della Questura. Sul posto sono arrivati prima gli artificieri, poi la scientifica per i rilievi. Sull'episodio ora indaga la Digos.



Dipendente confessa: "Sono stata io"

Il "giallo" della molotov trovata accesa davanti alla banca all'interno del palazzo della Cassazione è stato risolto con la confessione di una dipendente dell'istituto di credito, che tuttavia non ha spiegato i motivi del gesto. Definitivamente esclusa, dunque, dagli investigatori la possibilità di una matrice anarchica dietro l'episodio.



Ordigni rudimentali con firma anarchica di fronte a banca di Genzano

Due taniche metalliche, collegate a congegni elettrici, sono state ritrovate questa mattina a Genzano, ai Castelli romani, nei pressi di una banca. Gli ordigni erano posizionati uno all'interno dei locali e l'altro esternamente, davanti al bancomat. Sono stati ritrovati verso le 8 dai dipendenti. Sui muri esterni della banca, poi, la rivendicazione del gesto scritta con dello spray sui muri: "Anarchia. Fuoco alle banche". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Genzano, il nucleo operativo di Velletri e il nucleo artificieri da Roma.