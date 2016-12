Due giorni di gelo, poi torna ancora neve

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo

Tra pochi giorni, il Nord si ritroverà nuovamente sotto un leggero manto di neve. Stavolta, a causa della "Nevicata di Santa Lucia", la perturbazione numero 5 di dicembre, che tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì riporterà la neve in molte zone della Pianura Padana. Si tratterà per lo più di deboli nevicate, in attesa delle quali oggi e domani dovremo fare i conti con le gelide correnti settentrionali.

Proprio queste correnti renderanno queste due giornate molto fredde, portando tempo bello al Nord e piogge con qualche nevicata fino a bassa quota su regioni adriatiche ed estremo Sud.

Proprio queste correnti renderanno queste due giornate molto fredde, portando tempo bello al Nord e piogge con qualche nevicata fino a bassa quota su regioni adriatiche ed estremo Sud.



Oggi avremo una bella giornata di sole al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. In generale nuvoloso altrove, con deboli piogge su Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia e qualche nevicata fino a quote molto basse sul versante adriatico dell’Appennino. Nel corso della notte nevicate fin lungo le coste su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia Settentrionale. Temperature quasi ovunque in diminuzione, specie nel versante adriatico. Ventoso per gelidi venti settentrionali al Centrosud e Isole.



PREVISIONE PER DOMANI (MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2012)

Domani nuvole su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole: nevicate fin lungo le coste su Abruzzo, Molise e Gargano; piogge sparse su resto della Puglia, Calabria e Sicilia Settentrionale, ma con neve fino a quote collinari nelle zone interne. Bello nel resto del Paese. Temperature in ulteriore calo: molto freddo ovunque, con forti gelate mattutine al Centronord.



QUALCHE FIOCCO DI NEVE TRA OGGI E DOMANI SUL MEDIO-BASSO ADRIATICO

Tra la notte di oggi e la giornata di domani, a causa delle correnti gelide che seguono la perturbazione numero 4 di dicembre, avremo qualche fiocco di neve fin lungo le coste di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.



NUOVO CALO DELLE TEMPERATURE: OGGI GIORNATA MOLTO FREDDA IN TUTTO IL PAESE

Le correnti gelide che seguono la perturbazione numero 4 di dicembre oggi causeranno una nuova diminuzione delle temperature dappertutto. Ecco, in particolare, i valori previsti in alcune città italiane per le ore centrali della giornata odierna: 8 gradi a Milano, 12 gradi a Genova, 4 gradi a Trento, 11 gradi a Trieste, 7 gradi a Venezia, 9 gradi ad Ancona, 3 gradi a L’Aquila, 10 gradi a Roma, 13 gradi a Bari, 11 gradi a Catanzaro, 12 gradi a Napoli, 7 gradi a Potenza, 15 gradi a Catania, 13 gradi a Sassari.



MERCOLEDI’ NUOVE FORTI GELATE AL CENTRONORD

Quella di domani sarà una mattinata di gelo in tutto il Centronord, con temperature minime anche di qualche grado sotto lo zero. Ecco alcuni valori previsti per le primissime ore di domani, mercoledì 12 dicembre: - 6 gradi a Torino, Milano e Brescia, - 5 gradi a Bologna, - 4 gradi a Firenze, - 1 grado a Perugia, 0 gradi a Roma.



TRA GIOVEDI’ SERA E VENERDI’ LA “NEVICATA DI SANTA LUCIA” IMBIANCHERA’ LE PIANURE DEL NORD

La “Nevicata di Santa Lucia”, ossia perturbazione numero 5 di dicembre, arriverà sul nostro Paese alla fine di giovedì. Sarà accompagnata da venti umidi e più miti che, tra le ultime ore di giovedì e la giornata di venerdì, scorreranno sul cuscinetto di aria gelida presente sulla Pianura Padana, portando neve fino in pianura al Nord. La “Nevicata di Santa Lucia” imbiancherà dunque molte zone della zona Pianura Padana. Col passare delle ore, poi, queste correnti umide e più miti “consumeranno” il cuscinetto di aria gelida, mettendo fine alla neve, che si trasformerà così in pioggia.



LA “NEVICATA DI SANTA LUCIA”: DUE FASI DI MALTEMPO

La “Nevicata di Santa Lucia” causerà un primo peggioramento tra giovedì sera e le prime ore di venerdì, portando neve fino in pianura al Nordovest. Si tratterà per lo più di deboli nevicate. Un secondo peggioramento lo avremo tra venerdì pomeriggio e sabato mattina: il maltempo coinvolgerà tutto il Nord, con neve fino a quote molto basse durante la giornata di venerdì. Poi, nelle ultime ore di venerdì, la quota neve si alzerà. La regione che vedrà le nevicate un po’ più consistenti sarà il Piemonte: in particolare, tra giovedì sera e venerdì un candido manto di neve avvolgerà la città di Torino.