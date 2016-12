foto Ansa

- La guardia di finanza ha eseguito una serie di arresti per reati contro la pubblica amministrazione: in manette a Roma sono finiti 11 tra funzionari pubblici, dirigenti del ministero delle Politiche Agricole e imprenditori: tra loro spicca Giuseppe Ambrosio, capo della segreteria del sottosegretario Braga e già capo di gabinetto dei ministri Zaia e Galan. Per tutti il reato ipotizzato è corruzione e turbativa d'asta. La Procura ha disposto il sequestro di beni per un valore di 22 milioni di euro.