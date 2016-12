foto Ansa

13:24

- Sono stati indagati per infanticidio i due fidanzati di Cassino ritenuti responsabili della morte e dell'occultamento di cadavere del loro bambino. La vicenda è dello scorso mese di novembre, quando una ragazza di diciotto anni è arrivata al pronto soccorso in preda a una violenta emorragia. I sanitari si sono accorti che la stessa aveva appena partorito. La ragazza non ha mai voluto fornire informazioni in merito al feto.