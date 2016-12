Previsioni, sull'Italia arriva la fredda "Karin"

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:49 - Giornata di gelo, quella odierna, in tutto il Paese, a causa della perturbazione numero 3 di dicembre, chiamata "Karin" da tutti i Centri Meteorologici europei. Nelle prossime ore raggiungerà anche le estreme regioni meridionali, portando così un freddo polare in tutto il Paese, venti ovunque molto forti, pioggia e neve fino a bassa quota in molte zone del Centrosud. - Giornata di gelo, quella odierna, in tutto il Paese, a causa della perturbazione numero 3 di dicembre, chiamata "Karin" da tutti i Centri Meteorologici europei. Nelle prossime ore raggiungerà anche le estreme regioni meridionali, portando così un freddo polare in tutto il Paese, venti ovunque molto forti, pioggia e neve fino a bassa quota in molte zone del Centrosud.

Il tempo rimarrà tipicamente invernale, caratterizzato quindi dunque da freddo e neve, anche per gran parte della prossima settimana.



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA 9 DICEMBRE)

Oggi avremo prevalenza di cielo sereno al Nord, su regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma con qualche nebbia mattutina in Valpadana. Molte nuvole sul resto del Paese: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevicate fino a bassa quota sui rilievi e qualche fiocco che in Abruzzo, Molise e Nord della Puglia si spingerà fin sulle coste. Tra il Nord della Sicilia e la bassa Calabria rischio di rovesci e temporali localmente intensi. In serata smetterà di piovere e nevicare quasi dappertutto. Venti da burrascosi a tempestosi, di Tramontana o Maestrale, su gran parte del Centrosud. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo al Nord, in calo invece al Centrosud.



LE NEVICATE DI OGGI (DOMENICA 9 DICEMBRE)

Nella giornata di oggi avremo ancora neve fino a bassa quota, soprattutto in mattinata, su Abruzzo, Molise e Nord della Puglia fino a lambire le coste. Si abbassa invece la quota neve sui rilievi del Sud, raggiungendo i 300- 600 metri in Sicilia e bassa Calabria.



ABBONDANTI NEVICATE E FORTI VENTI: SCATTA IL RISCHIO VALANGHE

Si consiglia di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di alpinismo o sci fuori pista sulle zone alpine. Scatta infatti l’allarme-valanghe. La causa va ricercata nell’azione dei forti venti di oggi sull’abbondante manto nevoso caduto negli ultimi giorni. In particolare, per questa domenica 9 dicembre si prevede un rischio 3 (tipo “marcato”) sulle Alpi occidentali e su alcuni settori delle Alpi centro-orientali. Rischio 2 (tipo “moderato”), invece, sul resto dell’arco alpino (fonte: www.aineva.it).



REGIONI MERIDIONALI BERSAGLIATE DA PIOGGE E TEMPORALI

La perturbazione n. 3 di dicembre “Karin”, oltre alle nevicate, porterà anche piogge e rovesci che oggi colpiranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In particolare, tra Calabria e Sicilia i rovesci saranno accompagnati da temporali.



NOTTE GELIDA AL NORD. FINO A – 8 GRADI IN PIEMONTE E LOMBARDIA

Le nostre regioni settentrionali si sono svegliate stamattina attanagliate nella morsa del gelo. Ecco i valori registrati nelle primissime ore di questa domenica 9 dicembre in alcune città: - 7 gradi ad Aosta e Milano, addirittura - 8 gradi a Novara e a Brescia, - 4 gradi a Bologna, - 6 gradi a Piacenza, - 5 gradi a Trento, - 4 gradi a Udine, - 5 gradi a Verona.



UNA TEMPESTA DA INVERNO INOLTRATO: ARIA GELIDA SU MARI TIEPIDI

La peculiarità della perturbazione “Karin”, ossia di questa intensa perturbazione seguita da aria gelida, risiede nel suo arrivo collocato all’inizio dell’inverno: in un periodo, dunque, nel quale i mari non sono ancora freddi. È infatti soltanto nel mese di febbraio che, a causa del principio di inerzia termica, le acque del Mar Mediterraneo risultano più fredde. Nel caso di “Karin”, invece, questo impulso di aria gelida arriva su mari ancora piuttosto tiepidi, incrementando così l’instabilità e rendendo i fenomeni associati alla perturbazione in oggetto molto più intensi.



VENTI TEMPESTOSI CON RAFFICHE FINO A 100 KM/H . AL CENTROSUD TEMPERATURE PERCEPITE FINO A 15-16 GRADI IN MENO RISPETTO AI VALORI REALI A CAUSA DEL “WIND CHILL”

Ad accompagnare “Karin” sono giunti anche forti venti, che sferzeranno il nostro Paese anche in questa domenica. Le regioni più colpite saranno quelle centro-meridionali e l’alto Adriatico. Oggi le raffiche di vento arriveranno a 100 Km/h: si verificherà pertanto una decisa accentuazione della sensazione di freddo (“WIND CHILL”). Da segnalare in particolare la Tramontana, con intensità da burrascosa fino a tempestosa, sferzerà il Centosud con raffiche fino a 80- 100 Km/h .



Ecco le temperature e i relativi valori percepiti questa mattina in alcune città del Centrosud a causa dei forti venti:

- Ancona: temperatura di 6 gradi, vento a 40 km/h , temperatura percepita – 6 gradi

- Termoli: temperatura di 6 gradi, vento a 70 km/h , temperatura percepita addirittura di – 10 gradi

- Roma: temperatura di 3 gradi, vento a 30 km/h , temperatura percepita di – 8 gradi

- Palermo: temperatura di 11 gradi, vento a 50 km/h , temperatura percepita di 0 gradi.

Come possiamo vedere, l’effetto del “wind chill” in alcuni casi può far percepire temperature anche di 15-16 gradi più basse rispetto ai valori reali.



I mari di conseguenza saranno da molto mossi ad agitati, con mareggiate lungo le coste esposte. All’inizio della prossima settimana registreremo una lieve attenuazione del vento e un lieve rialzo termico.



IL TIFONE BOPHA, SEBBENE INDEBOLITO, CONTINUA A MINACCIARE LE FILIPPINE

Il tifone Bopha, sebbene indebolito rispetto alla giornata di ieri, continua a minacciare le Filippine, dove ha già portato distruzione causando la morte di circa 580 persone e quasi 500 dispersi con 210.000 sfollati. In queste ore Bopha si trova in prossimità del Nord delle Filippine, con raffiche di vento che soffiano ad oltre 100 km/h .