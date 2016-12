Trasporti, rinvio sciopero dicembre

17:37 - E' stato rinviato all'8 febbraio lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto inizialmente per il 14 dicembre. Lo hanno annunciato i sindacati. La decisione, spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti e Faisa Cisal, è stata presa in vista del tavolo di confronto tra governo, Regioni e associazioni di categoria. In discussione il rinnovo del contratto nazionale scaduto da cinque anni.