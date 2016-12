Pacco sospetto, allarme rientrato

foto LaPresse

16:49

- "L'allarme è rientrato". E' quanto afferma il portavoce del ministero del Welfare sull'allarme scattato per l'arrivo di una busta contenente polvere nera alla sede del ministero in via Veneto (e non al ministero dello sviluppo economico come scritto inizialmente)."I dipendenti sono già tornati al lavoro", è stato spiegato.