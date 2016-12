foto LaPresse 15:30 - La corte d'Assise d'Appello ha condannato a 8 anni di carcere l'uomo che con un pugno durante un litigio colpì a morte un'infermiera romena alla stazione metropolitana dell'Anagnina a Roma, nell'ottobre del 2010. La pena per Alessio Burtone è stata ridotta di un anno rispetto al processo di primo grado, conclusosi a marzo 2012. Maricica Haihaidu morì in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. - La corte d'Assise d'Appello ha condannato a 8 anni di carcere l'uomo che con un pugno durante un litigio colpì a morte un'infermiera romena alla stazione metropolitana dell'Anagnina a Roma, nell'ottobre del 2010. La pena per Alessio Burtone è stata ridotta di un anno rispetto al processo di primo grado, conclusosi a marzo 2012. Maricica Haihaidu morì in ospedale dopo alcuni giorni di agonia.

Nella sentenza il tribunale di secondo grado non ha riconosciuto a Burtone le attenuanti generiche come, invece, chiesto dal procuratore generale. Il fatto avvenne l'8 ottobre del 2010, il giovane romano, al termine di una lite scoppiata in una tabaccheria della stazione metro Anagnina, colpì con un pugno Maricica Hahaianu, che morì dopo una settimana trascorsa in coma al Policlinico Casilino.



Commentando la decisione della corte l'avvocato Fabrizio Galli, difensore dell'imputato, ha affermato che si tratta di ''una sentenza positiva perché ha dato un'apertura e quello che avevamo prospettato in primo grado piano piano si sta realizzando: Burtone ha scontato due anni di reclusione in carcere quindi ora chiederemo i domiciliari per una misura più attenuata''.



Il marito della vittima: è un'ingiustizia

"Non capisco, non capisco", ha detto Adrian il marito dell'infermiera romena, dopo la lettura della sentenza d'appello. "E' una sentenza frettolosa - ha spiegato il legale di parte civile che rappresenta la famiglia di Maricica, l'avvocato Alessandro Di Giovanni - dopo appena un'ora di camera di consiglio e nella quale si sconta anche un pregiudizio verso i romeni. Se la vittima fosse stata una italiana qui ci sarebbe stata forse molta piu' attenzione".