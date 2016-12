foto Ansa 15:44 - Il noto giornalista Sergio Zavoli è stato rapinato e picchiato ieri sera nella sua villa a Monte Porzio Catone, vicino a Roma. I banditi, almeno quattro con il volto coperto e armati di pistola, sono entrati nell'abitazione e hanno minacciato di morte e picchiato Zavoli, che è quindi stato rinchiuso in una stanza insieme ad alcuni domestici. I rapinatori sono fuggiti portando via una cassaforte per un bottino di almeno 20mila euro. - Il noto giornalista Sergio Zavoli è stato rapinato e picchiato ieri sera nella sua villa a Monte Porzio Catone, vicino a Roma. I banditi, almeno quattro con il volto coperto e armati di pistola, sono entrati nell'abitazione e hanno minacciato di morte e picchiato Zavoli, che è quindi stato rinchiuso in una stanza insieme ad alcuni domestici. I rapinatori sono fuggiti portando via una cassaforte per un bottino di almeno 20mila euro.

Il presidente della Commissione di vigilanza Rai è stato poi medicato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frascati e ora è a casa con un ematoma al volto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Frascati e dei Ris. Secondo il racconto del giornalista i banditi sarebbero entrati dalla porta secondaria: hanno aspettato il rientro dei domestici a casa e poi puntandogli una pistola contro li hanno seguiti dentro la villa.



Zavoli ai carabinieri: "Avevano un accento dell'Est"

"Quei rapinatori avevano l'accento di cittadini dell'Est Europa e il volto coperto dal cappuccio". E' quanto ha riferito Sergio Zavoli, assieme alle altre due vittime, agli investigatori dopo la rapina nella villa intorno alle 19 e 30. Zavoli è stato medicato in ospedale dopo aver ricevuto un colpo al volto, forse con il calcio della pistola. I quattro rapinatori hanno estratto la cassaforte dal muro e portato via orologi e monili in oro, per un valore ancora da quantificare. Poi sono scappati.



Veltroni in aula: "Ha subito la roulette russa"

Walter Veltroni in aula alla Camera ha espresso la sua soldarietà al presidente della Commissione di vigilanza Rai e ha raccontato alcuni particolari del fatto. "Il senatore - ha affermato - è stato legato e costretto a subire la roulette russa (un gioco d'azzardo letale in cui viene infilato un proiettile nella rivoltella e dopo aver fatto fare dei giri al tamburo si spara, ndr)".