Meteo, pioggia e vento al centrosud

Dal 1° dicembre l'inverno è ufficialmente iniziato sul calendario meteorologico: tutta la settimana sarà caratterizzata da un clima tipicamente invernale con freddo, neve su Alpi e Appennini, tempo instabile e forti venti che accentueranno ulteriormente la sensazione di freddo (fenomeno del Wind Chill) soprattutto sulle regioni alpine e in quelle centro-meridionali.

Oggi la perturbazione n.2 del mese attraverserà l'Italia da nord a sud; si tratta di una perturbazione atlantica accompagnata da molto vento, deboli nevicate sulle Alpi e piogge soprattutto sulle regioni tirreniche, con il rischio di forti temporali sul basso Tirreno. Le zone più colpite da questo nuovo peggioramento saranno le Alpi dove tornerà a nevicare e le regioni del versante tirrenico, dove avremo il rischio di forti temporali.

Oggi la perturbazione n.2 del mese attraverserà l'Italia da nord a sud; si tratta di una perturbazione atlantica accompagnata da molto vento, deboli nevicate sulle Alpi e piogge soprattutto sulle regioni tirreniche, con il rischio di forti temporali sul basso Tirreno. Le zone più colpite da questo nuovo peggioramento saranno le Alpi dove tornerà a nevicare e le regioni del versante tirrenico, dove avremo il rischio di forti temporali.



Oggi piogge sparse in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Centrosud e Isole, tranne Abruzzo, Molise e Puglia, con il rischio di forti temporali in serata in Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio su Piemonte, Ponente Ligure e ovest Lombardia. Deboli nevicate sulle Alpi, anche a 400/500 metri in Valle d'Aosta e Prealpi orientali, un po' di neve in serata anche in Appennino intorno ai 1000/1200 metri. Tra Campania e Calabria tirrenica potremo avere accumuli di pioggia fino a 100 millimetri nell'arco delle prossime 48 ore.



Dopo una mattinata fredda anche al Centrosud, le temperature massime sono in aumento in queste regioni, mentre al Nord avremo qualche grado in meno rispetto a ieri. Forti venti occidentali su Tirreno e Isole con raffiche fino a 60-80 km/h, che renderanno i mari molto mossi o agitati e conseguente rischio di mareggiate in Sicilia, Sardegna e lungo il Tirreno.



L'EFFETTO "WIND-CHILL"

I forti venti fanno percepire al nostro corpo temperature inferiori a quelle segnate dai termometri: è l'effetto Wind Chill. Per fare un esempio, con un vento che soffia mediamente sui 5 km/h il nostro corpo percepisce una temperatura inferiore a quella reale di 2 gradi, con 10 km/h ne percepisce 4 in meno, con 20 km/h parliamo di 8 gradi in meno e con 40 km/h si arriva a percepire 12 gradi in meno. Dunque le temperature percepite sono anche di 10-12°C in meno rispetto a quelle registrate dai termometri.



NELLA NOTTE DEBOLI GELATE AL CENTRONORD

Quella appena trascorsa è stata una notte piuttosto fredda in tutta Italia, in particolare al Centro nord dove i termometri sono scesi anche sottozero: -1 °C a Torino, Perugia, Pescara, Rieti e Udine, -2°C a Cuneo, Novara e Bolzano, -3°C a Trento e l'Aquila.



MERCOLEDI' ULTIMI EFFETTI DELLA PERTURBAZIONE

Mercoledì la perturbazione n.2 del mese si allontanerà dalla nostra Penisola favorendo un miglioramento al Centronord, ancora un po' di instabilità al Sud. Nel dettaglio: mercoledì il tempo risulterà abbastanza buono al Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno, con ampie schiarite un po' ovunque. Insisteranno invece ancora un po' di nuvole nelle restanti regioni centro-meridionali, ma con poche piogge; qualche piovasco è previsto solo sulla bassa Campania, sulla Calabria tirrenica e sui settori occidentali delle isole maggiori.



Sempre nelle regioni centro-meridionali è atteso anche un calo delle temperature nei valori diurni e a fine giornata anche in quelli notturni. Il tutto sarà accompagnato da venti sostenuti di Maestrale che soffieranno in tutto il Centrosud, con maggiore intensità sulle isole maggiori, sul basso Tirreno e sul basso Adriatico, dove si potranno toccare raffiche fino a 70-80 chilometri orari. Ventilazione più debole al Nord, a parte qualche rinforzo di Tramontana in Liguria.



I mari resteranno di conseguenza agitati nelle regioni centro-meridionali, fino a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, il basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il tratto di mare tra Corsica e Sardegna.



GIOVEDI' E VENERDI'

Giovedì giornata tranquilla con prevalenza di bel tempo, a parte un po' di nuvole e pochi fenomeni su Medio-basso Adriatico e versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Venerdì nuovo peggioramento con rischio di neve a bassa quota sulle regioni settentrionali, in particolare al Nordest; da confermare la possibilità di neve in pianura.



WEEKEND DELL'IMMACOLATA CON FREDDO E TEMPO VARIABILE

Alla fine della settimana (in particolare da domenica) è prevista un'altra irruzione di aria fredda polare quindi sarà un weekend dell'Immacolata caratterizzato dal freddo con temperature invernali, di qualche grado al di sotto delle medie stagionali e da un tempo in prevalenza buono al Nord e sul Medio Tirreno, maggiore variabilità nel resto del Paese. Al momento i modelli mostrano una situazione molto dinamica, nei prossimi giorni vi forniremo maggiori e più attendibili dettagli.