foto Twitter

12:07

- E' stato presentato l'account ufficiale del Papa su Twitter. Lo rende noto un comunicato vaticano. "Benedetto XVI - si legge in una nota - lancerà i primi tweet il 12 dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe". Inizialmente saranno pubblicati in occasione dell'udienza generale del mercoledì, ma in seguito potrebbero avere una frequenza maggiore. I primi tweet risponderanno alle domande su questioni di vita e di fede.