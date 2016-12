foto Dal Web Correlati Il Papa su Twitter? 12:11 - E' tutto pronto in Vaticano per dare il via alla nuova avventura di papa Benedetto XVI, che diventa un membro della comunità di Twitter. Il Santo Padre, come preannunciato da tempo, avrà un account sul social network. Ora si conosce anche il nome: sarà @Pontifex e i primi messaggi saranno online dal 12 dicembre. Il Papa non è nuovo a iniziative tecnologiche: da tempo ha inaugurato la stagione 'social' del Vaticano, con il portale www.news.va. - E' tutto pronto in Vaticano per dare il via alla nuova avventura di papa Benedetto XVI, che diventa un membro della comunità di Twitter. Il Santo Padre, come preannunciato da tempo, avrà un account sul social network. Ora si conosce anche il nome: sarà @Pontifex e i primi messaggi saranno online dal 12 dicembre. Il Papa non è nuovo a iniziative tecnologiche: da tempo ha inaugurato la stagione 'social' del Vaticano, con il portale www.news.va.

Il Vaticano è già presente su Twitter con l'account "Pope2You", ma tutti sono in attesa del primo "cinguettio" di Benedetto XVI (in realtà non dovrebbe scrivere in prima persona i tweet ma autorizzare quelli che verranno scritti dai suoi collaboratori a suo nome, fanno notare in Vaticano). I messaggi saranno tradotti in sette lingue.



La volontà del Papa è parlare "di Dio a tutti gli uomini con ogni mezzo possibile", compreso quindi quello dei microblogging, spiegano dalla Santa Sede. I contenuti dei tweet papali dovrebbero sintetizzare i discorsi, le omelie, i messaggi, compresi quelli lanciati in occasione della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro.