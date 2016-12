Meteo, arriva la prima neve sull'Appennino

foto Meteo.it Correlati Previsioni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:21 - Stiamo vivendo una fase di transizione fra un periodo caratterizzato da forti piogge che hanno causato molte situazioni critiche, verso un periodo decisamente invernale contrassegnato dall'irruzione di aria gelida accompagnata da forti venti settentrionali. Il vero clima invernale lo sperimenteremo soprattutto all'inizio della prossima settimana, ma già nel corso del weekend saremo alle prese con alcune gelate notturne al Nord e con la quota delle nevicate in progressiva diminuzione. - Stiamo vivendo una fase di transizione fra un periodo caratterizzato da forti piogge che hanno causato molte situazioni critiche, verso un periodo decisamente invernale contrassegnato dall'irruzione di aria gelida accompagnata da forti venti settentrionali. Il vero clima invernale lo sperimenteremo soprattutto all'inizio della prossima settimana, ma già nel corso del weekend saremo alle prese con alcune gelate notturne al Nord e con la quota delle nevicate in progressiva diminuzione.

Proprio per quel che riguarda le nevicate, nei prossimi giorni sarà protagonista soprattutto l’Appennino e, in parte, anche i rilievi delle Isole maggiori, mentre sull'arco alpino ci penseranno i gelidi venti settentrionali a conservare il manto nevoso già presente.



Sabato. Tempo in miglioramento sulle Alpi e gran parte del Nordovest. Schiarite anche all’estremo Sud. Ancora molte nuvole nelle altre zone con piogge sparse in Emilia Romagna e rovesci su gran parte dei settori tirrenici dalla bassa Toscana alla Campania, e sulla Sardegna occidentale. Quota neve intorno a 700- 900 metri sui monti dell’Emilia Romagna. Temperature in calo, specialmente i valori minimi.



Domenica. Resistono le schiarite al Nordovest, mentre nelle altre regioni prevarranno condizioni di maltempo con piogge su medio e alto Adriatico, gran parte dei versanti tirrenici e delle Isole maggiori. Nel corso della giornata la quota neve scenderà intorno ai 400- 600 metri sull’Appennino settentrionale, 800- 1300 metri su quello centrale e sui rilievi sardi. Temperature in ulteriore calo e prime gelate in pianura al Nordovest. Venti settentrionali in notevole rinforzo alla sera.



LE NEVICATE DI DOMENICA E LUNEDI’

Già dalle prime ore di domenica si farà vedere la neve sull’Appennino e nel corso della giornata, soprattutto in serata, la quota neve tenderà ad abbassarsi raggiungendo i 400- 600 metri sull’Appennino settentrionale, gli 800- 100 metri sull’Appennino centrale e nevicherà anche sui rilievi della Sardegna fino a 800- 1000 metri . Sui rilievi di Abruzzo e Molise la quota neve rimarrà sui 1200- 1300 metri . Lunedì l’aria molto fredda, polare in arrivo sul nostro Paese, raggiungerà il Sud e quindi sarà accompagnata da nevicate a quote sempre più basse sull’Appennino centro-meridionale. Si farà vedere la neve anche sui rilievi del Sud e della Sicilia fino a 800- 1000 metri .



CROLLO TERMICO: TEMPERATURE MINIME IN PICCHIATA

Per dare un’idea del calo delle temperature ecco un confronto tra le temperature minime registrate in alcune nostre città oggi all’alba e quelle previste per lunedì e martedì. La temperatura minima registrata oggi a Milano è stata di 7 gradi, e per lunedì sono previsti zero gradi, Torino passerà dai 5 gradi di oggi a -3 gradi, Bolzano da 3 gradi a -4 gradi, Venezia da 9 gradi a 2 gradi. Roma invece passerà dai 10 gradi di oggi a 3 gradi martedì, Firenze da 7 gradi a 1 grado, Perugia da 8 gradi a 1 grado e Napoli da 12 gradi a 3 gradi. Il calo termico che subiranno le temperature minime sarà quindi notevole, si tratta anche di 8-9 gradi in meno.



IN CALO ANCHE LE MASSIME

Anche le temperature pomeridiane da domenica rimarranno sotto i 10 gradi in gran parte del Centronord e non oltre i 15 gradi al Sud.



ACQUA ALTA A VENEZIA

Ecco gli ultimi aggiornamenti elaborati dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree di Venezia. Valori di marea previsti per le prossime ore. Previsione delle ore 13 e 30 del giorno 30 Novembre Oggi in nottata: marea sostenuta. Codice giallo.



1 Dicembre ore 00:20 massimo 95 cm

ore 05:25 minimo 45 cm

ore 12:00 massimo 110 cm Percentuale di viabilità pedonale allagata 12.3% Marea molto sostenuta. Codice arancio.

ore 18:05 minimo 20 cm



2 Dicembre ore 00:55 massimo 75 cm

ore 06:05 minimo 55 cm

ore 11:35 massimo 100 cm Marea sostenuta. Codice giallo.

ore 18:35 minimo 15 cm



Lunedì: marea sostenuta. Codice giallo.



METEOCALCIO, LE PREVISIONI PER LE PARTITE DI SERIE A



VENERDI’ 30 NOVEMBRE

ORE 20:45 CATANIA MILAN: a Catania cielo poco nuvoloso e 12 gradi.



SABATO 1 DICEMBRE

ORE 20:45 JUVENTUS TORINO: a Torino cielo sereno e 4 gradi.



DOMENICA 2 DICEMBRE

ORE 12:30 NAPOLI PESCARA: a Napoli rischio di pioggia e 13 gradi.



ORE 15:00

BOLOGNA ATALANTA: a Bologna pioggia debole e 6 gradi.

LAZIO PARMA: a Roma pioggia debole e 13 gradi.

SIENA ROMA: a Siena cielo nuvoloso e 11 gradi.

UDINESE CAGLIARI: a Udine cielo nuvoloso e 6 gradi.

GENOA CHIEVO: a Genova cielo poco nuvoloso e 11 gradi.

INTER PALERMO: a Milano cielo poco nuvoloso e 8 gradi.



ORE 20:45

FIORENTINA SAMPDORIA: a Firenze pioggia debole con 8 gradi.