Previsioni, da lunedì arriva il freddo

La situazione in Europa 12:33 - Le temperature sono in diminuzione in tutta l'Italia e in particolare nella giornata di lunedì ci attende un clima da pieno inverno con freddi venti settentrionali. Il tempo rimarrà instabile nei prossimi giorni, con altri accumuli di pioggia di rilievo su Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Arriverà anche un po' di neve sull'Appennino settentrionale. Oggi rovesci e temporali in Liguria, Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica; piogge sparse e intermittenti anche in Emilia Romagna, Umbria, Toscana e isole maggiori; nubi altrove, ma con dei rasserenamenti su Alpi centrali e Puglia. Deboli nevicate su basso Piemonte, rilievi liguri e dell'Emilia Romagna intorno a 600-900 metri. - Le temperature sono in diminuzione in tutta l'Italia e in particolare nella giornata di lunedì ci attende un clima da pieno inverno con freddi venti settentrionali. Il tempo rimarrà instabile nei prossimi giorni, con altri accumuli di pioggia di rilievo su Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Arriverà anche un po' di neve sull'Appennino settentrionale. Oggi rovesci e temporali in Liguria, Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica; piogge sparse e intermittenti anche in Emilia Romagna, Umbria, Toscana e isole maggiori; nubi altrove, ma con dei rasserenamenti su Alpi centrali e Puglia. Deboli nevicate su basso Piemonte, rilievi liguri e dell'Emilia Romagna intorno a 600-900 metri.

Giornata ventosa, con forte Bora sull'alto Adriatico, Tramontana in Liguria, Maestrale in Sardegna e venti sud-occidentali su Tirreno e Sud. Temperature massime in calo di alcuni gradi in gran parte dell'Italia.



FINE SETTIMANA INSTABILE. ARRIVA LA PERTURBAZIONE NUMERO 1 DI DICEMBRE

Il vero inverno arriverà da lunedì, ma il fine settimana sarà comunque caratterizzato da una marcata instabilità. Ci saranno ancora piogge sparse, localmente anche intense, su Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Isole. Si tratterà comunque di fenomeni intermittenti. Avremo anche qualche spruzzata di neve sull’Appennino Emiliano e schiarite a Nordovest.



Le temperature caleranno progressivamente in tutta Italia, ma al Nord, già da sabato, si registreranno valori minimi vicini allo Zero. La giornata di domenica vedrà un progressivo peggioramento per l’arrivo della perturbazione numero 1 di dicembre, un fronte perturbato di provenienza Nordatlantica. Avremo così piogge su bassa Toscana, Campania,Calabria. Fenomeni intermittenti sul versante Adriatico, più soleggiato a Nordovest. Neve sull’Appennino settentrionale a partire dai 500 metri. Temperature in ulteriore calo e venti sostenuti lungo le coste.



ARRIVANO LE PRIME GELATE

L’impulso di aria polare provocherà un graduale ma deciso calo termico. Le temperature cominceranno a scendere specialmente al Centrosud e alto Adriatico, ma sarà soprattutto nel fine settimana che avvertiremo il calo termico con valori inferiori di 5-10 °C rispetto a quelli attuali. In particolare da lunedì assaporeremo un freddo invernale in tutto il Paese e arriveranno anche le prime gelate al Nord.



ACQUA ALTA A VENEZIA

Ecco gli ultimi aggiornamenti elaborati dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree di Venezia. Valori di marea previsti per le prossime ore. Venerdì 30 novembre La prossima puntata massima di marea è prevista alle 11.30 con una valore massimo di 110 cm con una percentuale di viabilità pedonale allagata del 12% e codice arancio. Sabato 1 dicembre Punta massima di marea prevista alle 12.00 con valore massimo di 105 cm e codice giallo.



TENDENZA INVERNO

Secondo un primo studio dei modelli matematici, questa prima parte d’inverno dovrebbe avere caratteristiche “normali” per la stagione. Ci saranno delle irruzioni fredde, di tanto in tanto, ma non molto lunghe. Più difficile stabilire l’entità delle precipitazione, ma non dovrebbe accadere nulla di significativo in pianura al Nord. Maggiori dettagli nelle prossime previsioni.