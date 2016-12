foto Ap/Lapresse

20:07

- La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e mezzo per l'ex governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio. Rese definitive anche le condanne a un anno e otto mesi per Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti, ex vertici di Unipol e a un anno per l'ex a.d. di Bpi, Giampiero Fiorani, imputati per la tentata scalata del 2005 di Bpi ad Antonveneta.