Trasporti, oggi si fermeranno bus e metro

foto LaPresse 06:40 - Possibili disagi oggi per lo sciopero di bus, metro e tram che si fermeranno in diverse città, tra cui Milano, Genova, Varese e Bologna. L'astensione dei lavoratori del trasporto pubblico avverrà secondo diverse modalità, ma rispettando le fasce orarie garantite. A Milano il Comune ha deciso di sospendere l'area C, la zona con ingresso a pagamento. Roma non sarà interessata dallo sciopero. - Possibili disagi oggi per lo sciopero di bus, metro e tram che si fermeranno in diverse città, tra cui Milano, Genova, Varese e Bologna. L'astensione dei lavoratori del trasporto pubblico avverrà secondo diverse modalità, ma rispettando le fasce orarie garantite. A Milano il Comune ha deciso di sospendere l'area C, la zona con ingresso a pagamento. Roma non sarà interessata dallo sciopero.

Ecco la mappa degli scioperi tracciata dall'Autorità di garanzia sugli scioperi. A Milano, Monza, Brianza, Genova e Varese, per uno sciopero proclamato da Cub, il trasporto non sarà garantito, salvo le fasce orarie previste dai singoli accordi mentre nelle relative Province sarà effettuato il servizio extraurbano dalle ore 21 alle ore 23.59.



"In Emilia Romagna - ricorda l'Autorità - la sigla Usb ha proclamato uno sciopero di 24 ore, con garanzia delle fasce, che riguarderà il trasporto ferroviario extraurbano". Nella Regione è previsto uno sciopero di 24 ore a Reggio Emilia e di 4 ore a Bologna e a Ferrara. Infine, la Filt-Cgil ha proclamato uno sciopero del trasporto urbano di 4 ore a Tivoli.



Pertanto, rimarca l'Autorità, "allo stato nessun'altra parte del territorio nazionale sarà interessata da scioperi".



A Milano sospesa l'area C

Palazzo Marino ha, infatti, deciso, come di consuetudine, lo spegnimento delle telecamere. Resterà invece attivo il divieto di accesso e circolazione all'interno della Ztl Cerchia dei Bastioni per i veicoli di lunghezza superiore ai 7,5 metri, dalle 7.30 alle 19.30. Il ticket di ingresso alla Cerchia dei Bastioni tornerà regolarmente attivo da venerdì.



Sospensione in vista anche per il 30, invece, per le misure antismog di Regione Lombardia e i divieti di circolazione per i diesel Euro 3 senza filtro antiparticolato, previsti dal Protocollo provinciale, come conseguenza sia dello sciopero di domani sia di quello del trasporto ferroviario, previsto per venerdì.