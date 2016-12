foto Ansa

10:57

- Spari in strada la scorsa notte a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara. Un cittadino romeno di 28 anni è stato ferito alla mandibola e a una gamba da due colpi di pistola in via della Serenissima, poco dopo la mezzanotte. L'aggressore è scappato a piedi e la vittima, che non è in pericolo di vita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.