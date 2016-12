foto Ansa

15:50

- E' stato sciolto il corteo degli studenti che stavano manifestando per la scuola pubblica. La protesta si è conclusa davanti al Colosseo e alla spicciolata diversi gruppi si stanno dirigendo verso il presidio antifascista di piazza Vittorio, convocato per contrastare la manifestazione di Casapound che sta per iniziare nel quartiere romano di Prati. Al momento quasi tutti i manifestanti sono su via Labicana, sempre scortati dai mezzi della polizia.