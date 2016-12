foto LaPresse

18:31

- La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita accusato di aver sottratto oltre 22 milioni di euro dalle casse del partito. Lusi è accusato anche di calunnia nei confronti di Francesco Rutelli. La stessa richiesta è stata presentata anche per Giovanna Petricone, moglie del parlamentare, per i commercialisti Mario Montecchia e Giovanni Sebastio, e per Diana Ferri, collaboratrice di Lusi.