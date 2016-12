Meteo, cieli nuvolosi ma fa poco freddo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

Cieli coperti, ma temperature miti. Possibile nuovo peggioramento da martedì. Ci attendono ancora giornate di tempo stabile, ma con cieli molto nuvolosi. L'alta pressione tiene lontane le piogge e favorisce temperature ancora al di sopra delle medie in molte località, nonostante il lieve calo degli ultimi giorni. Il freddo, per il momento, si fa attendere e ancora non si intravedono masse d'aria con caratteristiche invernali.

Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutte le regioni, ma in generale senza fenomeni di rilievo; deboli e sporadiche piogge saranno possibili sulle Alpi centro-orientali e tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Le nebbie presenti questa mattina nelle valli di Toscana, Umbria e Lazio tenderanno a diradarsi.



Temperature massime in leggero calo in gran parte del Nord e regioni tirreniche, ma comunque in generale nella norma o leggermente al di sopra in quasi tutto il Paese. Venti per lo più di debole intensità.



Tra domenica e lunedì ci sarà qualche nuvola in più con qualche debole pioggia sulle regioni di Nordovest e tra martedì e mercoledì potrebbe arrivare un nuovo generale peggioramento, portato dalla perturbazione numero 6 di novembre.



TEMPERATURE IN LIEVE CALO, MA ANCORA SOPRA LE MEDIE

Oggi lieve flessione al Nord, ma temperature ancora nella norma.



Previsti 12 gradi a Milano, 13 gradi a Torino, 16 gradi a Trieste, 17 gradi a Firenze e Roma, 19 gradi a Brindisi, 20 gradi a Reggio Calabria, 21 gradi a Catania.



IL RICORDO DELL’ALUVIONE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Un anno fa una violenta alluvione travolgeva Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. In poche ore nella località siciliana si accumularono 381 mm di pioggia. Nelle zone pedemontane si arrivò anche a 400 mm .