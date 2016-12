foto Meteo.it Correlati Clima da ottobre

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:18 - La coda della perturbazione numero 5 di novembre, ribattezzata "Minerva", porta oggi le ultime piogge sul medio adriatico e al sud, mentre la situazione sarà decisamente migliore nel resto dell'Italia. Seguiranno, fra giovedì e domenica, giornate a tratti grigie con nuvole compatte, ma con pochissime piogge. Le piogge arriveranno la prossima settimana. Fino a fine del mese, non si intravede l'arrivo di masse d'aria dalle caratteristiche invernali.

Oggi, bel tempo al nord

Bel tempo in gran parte del nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma con la presenza di nubi basse e isolati banchi di nebbia a inizio giornata in Lombardia, Piemonte, Romagna e nelle valli interne del Centro. Nuvoloso nelle altre regioni con ancora qualche pioggia su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; non si esclude qualche isolato temporale in Calabria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi gradualmente. Temperature senza grandi variazioni, con le massime che restano sopra la media fino a 5/6 gradi. Per il maltempo che stamattina ha colpito il Sud, la Calabria meridionale è una delle zone più colpite da rovesci e temporali. MeteoNetwork rileva che, a Palmi, nel Reggino, da questa mezzanotte si sono accumulati 40.4 mm di pioggia.



Giovedì nuvoloso

Giovedì in tutte le regioni cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite a tratti anche ampie. Nubi un po’ più compatte lungo la costa del medio adriatico, ma con scarso rischio di precipitazioni. Temperature senza grosse variazioni. Venti in ulteriore attenuazione.



Tregua dal maltempo

Da giovedì a domenica avremo una tregua dalle piogge. L’Italia sarà solo lambita da perturbazioni di passaggio a nord delle Alpi che saranno responsabili di diversi passaggi nuvolosi. Non ci saranno precipitazioni degne di nota ma nemmeno giornate ben soleggiate.



Maltempo in agguato da domenica

Da domenica inizierà ad avvicinarsi una perturbazione atlantica più consistente che tra domenica e l’inizio della prossima settimana riporterà maltempo sulla maggior parte del nostro Paese. Le piogge dovrebbero coinvolgere tutta l’Italia e si attendono nevicate sulle Alpi ma ad alta quota, fino a 1500 metri. E’ previsto un calo delle temperature ma non l’arrivo del freddo invernale.



L'inverno può attendere, al nord sembra ottobre

Le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie, soprattutto al nord, anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le regioni settentrionali i valori anche di 5/6 gradi sopra le medie stagionali riflettono le temperature di ottobre più che di novembre. L’irruzione di masse di aria più fredda ad oggi non sono previste fino a fine mese o all’inizio del mese prossimo.



Le temperature della notte

0 gradi ad Aosta, 3 gradi a Torino, 7 gradi a Milano, 5 gradi a Bologna, 8 gradi a Rimini, 7 gradi a Udine, 11 gradi a Trieste, 8 gradi a Firenze e Grosseto, 10 gradi a Perugia, 10 gradi a Roma, 15 gradi a Brindisi, Lecce e Reggio Calabria, 13 gradi a Crotone, 15 gradi a Palermo, 11 gradi a Olbia.



Le temperature pomeridiane previste per oggi

15 gradi a Milano, Bergamo e Venezia, 16 gradi a Trieste e Bolzano, 18 gradi a Grosseto e Roma, 17 gradi a Pisa, 18 gradi a Bari, 20 gradi a Lamezia e Reggio Calabria, 22 gradi a Catania e 20 gradi a Cagliari.