foto Ansa 21:55 - Ha partorito in casa, ma del figlio non si hanno tracce. E' giallo a Cassino, nel Frusinate. Protagonista una 18enne, ricoverata da domenica sera nell'ospedale di Frosinone. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. Al momento, però, il fascicolo non presenta ipotesi di reato. La ragazza avrebbe una relazione con un coetaneo, che abita in un paese della zona. - Ha partorito in casa, ma del figlio non si hanno tracce. E' giallo a Cassino, nel Frusinate. Protagonista una 18enne, ricoverata da domenica sera nell'ospedale di Frosinone. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. Al momento, però, il fascicolo non presenta ipotesi di reato. La ragazza avrebbe una relazione con un coetaneo, che abita in un paese della zona.

Al suo arrivo al pronto soccorso di Cassino, la ragazza è stata medicata per un'infezione da parto. Ma del figlio, che dovrebbe avere solo qualche giorno, non ha fatto mai menzione.



La giovane è stata poi trasferita a Frosinone e si troverebbe ancora nel nosocomio del capoluogo. I carabinieri di Cassino e del comando provinciale di Frosinone stanno cercando di capire che cosa sia davvero accaduto.



Gli accertamenti degli investigatori, che hanno cominciato a sentire le persone vicine alla giovane, non escludono nessuna pista. L'ipotesi prevalente è che si sia trattato di un parto spontaneo avvenuto in casa. Ma tutto è ancora da chiarire, anche perché la ragazza non avrebbe detto nulla agli investigatori sulle sorti del neonato.