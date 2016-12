Previsioni, tornano le piogge e i temporali

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

La situazione in Europa 10:45 - Dopo un sabato di generale tregua, a parte qualche precipitazione al Sud, oggi tornano piogge e temporali sulle regioni meridionali e nelle Isole a causa della perturbazione numero 5 di novembre, ribattezzata da alcune agenzie di stampa "Minerva", proveniente dalla Spagna. Gli umidi venti di Scirocco che accompagnano la nuova perturbazione spingeranno le piogge anche al Centro e sull'alto Adriatico.

Domani un po’ di maltempo in gran parte d’Italia, eccetto su Alpi e Nordovest, con rovesci anche forti su zone ioniche, Puglia e tra Marche e Romagna. Martedì ancora piogge insistenti sul medio e basso versante adriatico.



Mercoledì e giovedì avremo quindi due giornate di tregua con basso rischio di precipitazioni. Venerdì, infine, è atteso un nuovo, intenso peggioramento, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.



Le temperature continuano ad attestarsi per lo più nella norma stagionale, qualche gelata soltanto nei fondovalle alpini.



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012)

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con parziali schiarite che resistono su Alpi e Nordovest. Rovesci e temporali, localmente anche forti, in Calabria, Sicilia e Sardegna, dal pomeriggio anche in Puglia. Piogge sparse nel resto del Sud, più isolate anche al Centro. In serata le piogge raggiungono anche il Friuli Venezia Giulia, ancora rischio di forti rovesci in Sicilia e Puglia, ma anche sulle coste di Lazio e bassa Toscana.



Temperature massime senza notevoli variazioni e sostanzialmente nella norma. Ventoso per Scirocco al Centrosud, per Tramontana su Ligure e alto Adriatico.



TRA IL POMERIGGIO DI OGGI E LA GIORNATA DI DOMANI AVREMO I MASSIMI EFFETTI DELLA PERTURBAZIONE N.5

I massimi effetti della perturbazione n. 5 di novembre si faranno sentire tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. In particolare, nella seconda parte di oggi avremo maltempo al Sud con rovesci e temporali anche forti su Calabria, Sicilia e Sardegna; piogge sparse al Centro. Tra la sera e la notte le piogge, che raggiungeranno anche il Friuli Venezia Giulia, potranno essere di forte intensità su bassa Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia.



DOVE SARANNO LOCALIZZATE LE PIOGGE DOMANI

La perturbazione numero 5 di novembre domani, lunedì 19 novembre, farà piovere in gran parte del Paese eccetto il settore di Nordovest. Le precipitazioni potranno essere anche di forte intensità sulle zone ioniche, la Puglia e la zona compresa tra Romagna e Marche. In particolare, attesi accumuli di pioggia fino a 50 mm nel Salento. Per il resto si tratterà di piogge per lo più deboli.



MASSIMA ATTENZIONE NELLE ZONE COLPITE DAI NUBIFRAGI DEI GIORNI SCORSI

Nelle prossime ore sarà massima l’attenzione nelle zone colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi. In particolare, sorvegliate speciali saranno la bassa Toscana e il Lazio, dove le piogge potranno essere di forte intensità soprattutto tra sera e notte. Alta l’attenzione anche al Sud e in Sicilia dove, alle piogge già cadute nei giorni scorsi, si aggiungeranno nuovi e notevoli quantitativi di precipitazione fra oggi e martedì.



LE ACQUE DEL MEDITERRANEO PIU’ CALDE RISPETTO ALLA NORMA RENDONO LE PERTURBAZIONI PIU’ INTENSE

Le temperature delle acque del Mar Mediterraneo si mantengono ancora piuttosto elevate e favoriscono l'accumulo di energia che contribuisce a rafforzare le perturbazioni del nostro Paese. In particolare, il basso Tirreno, il medio Adriatico e lo Ionio risultano di 1-2 gradi più caldi rispetto alla norma; si arriva a un’anomalia positiva di addirittura 2-3 gradi sul Mediterraneo centro-orientale.



DOMANI SCUOLE CHIUSE A CAPALBIO (GR) A CAUSA DEL MALTEMPO

A causa del maltempo domani le scuole a Capalbio, nel grossetano, rimarranno chiuse. La decisione è stata presa dal sindaco Luigi Bellumori dopo l'allerta maltempo diramato ieri dalla Sala regionale della Protezione civile della Toscana: allerta per criticità elevata che andrà dalle 15 di oggi fino alle 18 di domani. Il sindaco ha invitato i suoi cittadini alla massima attenzione e a evitare, nel limite del possibile, gli spostamenti in auto.



STANOTTE TEMPERATURE MINIME GENERALMENTE NELLA NORMA

Anche la notte appena trascorsa è stata caratterizzata da temperature per lo più nella norma. Ecco i valori registrati in alcune città italiane nelle primissime ore di questa domenica 18 novembre: 3 gradi a Bergamo, 8 gradi a Genova, 5 gradi a Milano, 1 grado a Torino, 9 gradi a Bologna, -1 grado a Bolzano, 7 gradi a Trieste, 3 gradi a Venezia, 3 gradi a Verona, 5 gradi a Firenze, 13 gradi a Roma, 10 gradi a Bari, 15 gradi a Palermo. In questo quadro di valori generalmente compresi nelle medie del periodo spiccano le temperature minime di Pescara (12 gradi, anomalia di +5 gradi), Napoli (15 gradi, anomalia di + 6 gradi), Cagliari (17 gradi, anomalia di + 7 gradi).



ANCHE LE TEMPERATURE MASSIME RIENTRANO NELLE MEDIE STAGIONALI

Nelle ore centrali di oggi le temperature si attesteranno su valori normali per il periodo. Vediamo le massime previste per questa domenica 18 novembre in alcune città italiane: 12 gradi a Brescia, 13 gradi a Genova, 12 gradi a Milano, 11 gradi a Torino, 10 gradi a Bologna, 14 gradi a Trieste, 13 gradi a Venezia, 15 gradi a Firenze, 17 gradi a Roma, 19 gradi a Bari, 19 gradi a Napoli, 22 gradi a Catania, 20 gradi a Palermo, 18 gradi a Cagliari.



METEO-CALCIO

Le previsioni meteo per il campionato di Serie A



DOMENICA 18 NOVEMBRE

Ore 15.00 Bologna-Palermo A Bologna cielo coperto e 10 gradi

Catania-Chievo A Catania pioggia debole e 21 gradi

Fiorentina-Atalanta A Firenze cielo coperto e 15 gradi

Inter-Cagliari A Milano cielo poco nuvoloso e 12 gradi

Siena-Pescara A Siena cielo coperto e 14 gradi

Udinese-Parma A Udine cielo nuvoloso e 13 gradi

Ore 20:45 Sampdoria-Genoa A Genova cielo poco nuvoloso e 13 gradi



LUNEDI’ 19 NOVEMBRE

Ore 20.45

Roma-Torino A Roma cielo coperto e 14 gradi