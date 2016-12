foto Ap/Lapresse

23:38

- Tutti scarcerati gli otto manifestanti arrestati mercoledì scorso durante i disordini avvenuti nella Capitale in occasione dello sciopero europeo. Lo ha deciso il gip Wilma Passamonti che, secondo quanto riferito dall'avvocato Francesco Romeo, nel convalidare l'arresto di sei di loro ha disposto per questi l'obbligo di firma, mentre per altri due la richiesta di convalida della misura restrittiva non è stata accolta.