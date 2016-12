foto LaPresse

00:12

- Cinque lavoratori rappresentanti dei sindacati Cgil, Uil e Ugl hanno occupato il tetto della Idi di Roma per protestare contro il mancato pagamento degli ultimi tre stipendi. "Rimaniamo qui fino a quando non ci pagano gli stipendi arretrati - ha detto un delegato della Cgil - e fino a quando il governo non interviene e non apre un tavolo di trattativa alla presenza del commissario alla Sanità del Lazio, Enrico Bondi".