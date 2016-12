Previsioni, peggioramento al Centro

- Mentre la perturbazione numero 4 di novembre si allontana dall’Italia, la perturbazione numero 5, ribattezzata da alcune agenzie di stampa “Minerva”, è già alle porte. Oggi avremo dunque piogge sparse al Sud, per lo più di debole intensità, causate dalla perturbazione numero 4 in allontanamento verso la Grecia.Domani ancora maltempo al Sud con rovesci e temporali anche forti su Calabria ionica, Sicilia e Sardegna. La perturbazione numero 5 porterà nel pomeriggio di domani un peggioramento al Centro con piogge deboli; le precipitazioni si faranno più intense tra la sera e la notte, soprattutto su Lazio e bassa Toscana. I massimi effetti della nuova perturbazione si faranno però sentire tra lunedì e martedì.

PREVISIONE PER OGGI (SABATO 17 NOVEMBRE 2012)

Oggi piogge e alcuni rovesci in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale; non si esclude qualche pioggia anche nel Foggiano. Molte nuvole sul Lazio con qualche pioggia a partire dalla sera; nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Emilia Romagna e Valpadana; più sole in Umbria, Toscana e nel resto del Nord, ma con nubi basse in Valpadana, anche persistenti sulla bassa Lombardia. Temperature massime senza grandi variazioni e intorno alla media del periodo.

PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012)

Domani peggioramento al Centro e in Romagna, con deboli piogge fino al pomeriggio, in serata più intense su Lazio e bassa Toscana, in estensione anche al Friuli Venezia Giulia. Ancora instabile al Sud, con temporali anche forti in Sicilia, Calabria ionica e Sardegna. Nuvole in aumento anche al Nord.

IL MALTEMPO PORTATO DALLA PERTURBAZIONE N.5: DOVE PIOVERA’ NEI PROSSIMI GIORNI

La perturbazione numero 5 di novembre, in queste ore posizionata sulla Penisola iberica, domani raggiungerà il nostro Paese, portando nel pomeriggio un peggioramento a partire dal Centro. In particolare domani, oltre ai rovesci e temporali previsti su Sardegna, Sicilia e Calabria ionica, entro il pomeriggio avremo qualche debole pioggia sulle regioni centrali. Tra la sera e la notte le precipitazioni si faranno più intense al Centro, soprattutto su Lazio e bassa Toscana; qualche pioggia anche sul Friuli Venezia Giulia. Tra lunedì e martedì avremo piogge deboli e sparse al Centrosud, al Nordest e in Emilia Romagna. Le precipitazioni più forti colpiranno la Puglia e le regioni centrali adriatiche.

QUALCHE PIOGGIA ANCHE NELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DEI GIORNI SCORSI

Tra domani e lunedì anche le zone colpite dai nubifragi dei giorni scorsi saranno interessate da qualche precipitazione. In particolare, domani pioverà sul Lazio: fino al pomeriggio queste piogge saranno di debole intensità, poi, tra la sera e la notte, si faranno più intense. Sempre tra la sera e la notte di domani le piogge interesseranno anche Umbria e bassa Toscana: potranno essere anche forti sulla bassa Toscana.

PERTURBAZIONI PIU’ INTENSE A CAUSA DELLE ACQUE CALDE DEL MARE

Le temperature delle acque del Mar Mediterraneo, che anche in questi giorni si mantengono piuttosto elevate, favoriscono l'accumulo di energia che contribuisce così a rafforzare le perturbazioni che colpiscono il nostro Paese. In particolare, il basso Tirreno, il medio Adriatico e lo Ionio risultano di 1-2 gradi più caldi rispetto alla norma; si arriva a un’anomalia positiva di addirittura 2-3 gradi sul Mediterraneo centro-orientale.