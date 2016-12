Maltempo, è tregua al Centronord

foto Meteo.it Correlati Tempo stabile fino a sabato 09:42 - Il maltempo concede una tregua alle regioni del Centronord, duramente colpite dalle piogge e dai nubifragi degli scorsi giorni, e l’alta pressione torna a proteggere gran parte dell’Italia peninsulare. Le isole e la bassa Calabria dovranno invece fare i conti con una nuova perturbazione, la numero 4 di novembre, in arrivo dalla Spagna. La situazione nelle regioni continentali rimarrà abbastanza tranquilla almeno fino a sabato. - Il maltempo concede una tregua alle regioni del Centronord, duramente colpite dalle piogge e dai nubifragi degli scorsi giorni, e l’alta pressione torna a proteggere gran parte dell’Italia peninsulare. Le isole e la bassa Calabria dovranno invece fare i conti con una nuova perturbazione, la numero 4 di novembre, in arrivo dalla Spagna. La situazione nelle regioni continentali rimarrà abbastanza tranquilla almeno fino a sabato.

Il fronte perturbato che si è formato nell’entroterra algerino lunedì ha causato violenti temporali sulle isole Baleari. Un debole nucleo di aria fredda sui Balcani lambirà le regioni del medio e basso Adriatico. La situazione nelle regioni continentali rimarrà comunque abbastanza tranquilla almeno fino a sabato.



Le previsioni per oggi

Oggi ampie schiarite su Alpi, Venezie, Liguria, regioni tirreniche e Puglia centro-meridionale. Cielo nuvoloso nelle altre zone, ma con piogge e rovesci solo sulla Sardegna orientale e meridionale, ma in lento spostamento verso la Sicilia. Da questa notte qualche pioggia anche in Calabria e Puglia meridionale.



Le previsioni per domani

Giovedì i rovesci potrebbero essere anche localmente intensi, soprattutto sulla Calabria ionica. Temperature di inizio giornata ben oltre la norma, massime in leggera diminuzione, ma di nuovo dai 3 ai 5 gradi sopra la media. Venti quasi sostenuti: settentrionali su alto Adriatico e Liguria, da est sulle Isole; agitati i canali di Sicilia e Sardegna. In particolare avremo raffiche di Bora fino a 70km-h, Scirocco con raffiche fino a 60 km-h nel canale di Sicilia e venti di Maestrale in Liguria con mare mosso.



Precipitazioni record: in 48 ore la pioggia di 6 mesi

"Le precipitazioni che hanno coinvolto Toscana, Umbria e Lazio sono state davvero estreme -spiega il meteorologo Simone Abelli- In circa 48 ore, da domenica 11 novembre a martedì 13 novembre, sono caduti fino a 400 mm di pioggia. La stessa quantità che di solito, in queste zone, cade in sei mesi".



Temperature in lieve calo ma ancora miti

Nei prossimi giorni i venti di Scirocco perderanno di intensità e assisteremo a un progressivo calo delle temperature. I valori rimarranno comunque miti e al di sopra delle medie stagionali. In alcune località, questa mattina, si sono registrati valori minimi superiori alle medie delle massime del periodo. Già toccati i 12 gradi a Milano, 16 gradi a Firenze, 14 gradi a Perugia, 19 gradi a Napoli, 21 gradi a Palermo. Oggi si raggiungeranno i 15 gradi a Milano, 17 gradi a Trieste, 18 gradi ad Ancona, 20 gradi a Viterbo, 23 gradi a Roma, 22 gradi a Napoli, 23 gradi a Messina.