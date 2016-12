Roma, la piena "morbida" del Tevere passa ma lascia danni all'agricoltura per 20 milioni

Intanto in giornata si sono tenuti i funerali di due delle vittime dei giorni scorsi: a Capalbio quelli dell'uomo morto nella zona del Chiarone, a Follonica quelli di uno dei tre dipendenti Enel.



Tevere esondato alle porte di Roma

Il Tevere resta sempre sorvegliato speciale. Il livello del fiume, che ha esondato in due diversi punti alle porte della Capitale, ha toccato i 12 metri (ma nei prossimi giorni non supererà mai la soglia di pericolo dei 13 metri). Esondato anche l'Aniene, che ha allagato le zone limitrofe al fiume nell'area in cui si incontra con il Tevere. L'ondata di piena controllata è causata dall'apertura della diga di Corbara, in Umbria, decisa martedì mattina perché gli argini rischiavano di cedere.



Regione Lazio: "Roma è in sicurezza"

Le acque del Tevere, nel corso dell'onda di piena, non supereranno i 13.50 metri. Il passaggio della piena - informa una nota della Regione Lazio - "sarà graduale con una durata anche di diversi giorni, ma in condizioni di sicurezza a Roma garantita dai muraglioni".



Ancora disagi nel Viterbese

Intanto rimangono pesanti i disagi in provincia di Viterbo. La stazione ferroviaria di Orte è rimasta completamente isolata a causa dell'esondazione del Tevere e non è raggiungibile né dalla provinciale Ortana né da Gallese. Sommersi decine di locali, negozi, abitazioni che si trovano nell'area. Resta critica anche al situazione alla marina di Montalto di Castro evacuata lunedì.



Barcone alla deriva spezzato dalla furia delle acque

Il barcone del Circolo Canottieri Aniene, che martedì sera aveva staccato gli ormeggi andando alla deriva e che era stato messo in sicurezza all'altezza di Ponte Milvio, non ha resistito alla pressione dell'acqua e si è spezzato in più punti. Lo rende noto la Protezione civile di Roma. Sempre martedì, contemporaneamente, anche un altro barcone si era staccato dagli ormeggi e passando sotto ponte Milvio si è distrutto.



Resta l'emergenza nel Grossetano

E' ancora piena emergenza nel centro abitato e nelle aree contigue di Albinia, accessibile solo con mezzi di soccorso, dove la popolazione è al buio e parzialmente isolata. Vicino alla chiesa di Albinia sarà operativo, da mercoledì mattina un tendone mensa e un altro tendone, che ospiterà il front office del Comune, l'unità di crisi locale dei vigili del fuoco e l'unità di crisi locale della Regione Toscana, gestiti dalle organizzazioni di volontariato.



Sindaco di Genova: "Italia fragile e a rischio"

"Quanto avvenuto nell'Italia centrale dimostra la fragilità del nostro territorio e il bisogno di un piano di investimenti nazionale per metterlo in sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Doria. "Abbiamo un problema enorme da risolvere e serve un piano di investimenti articolato di medio-lungo periodo per risanare il territorio". Il presidente del consiglio comunale Guerello ha espresso "solidarietà alla Toscana" che arriva da una città "che ben conosce questi eventi".



Riaperto un tratto della statale Aurelia

L'Anas ha comunicato la riapertura di un tratto della statale Aurelia in direzione sud, compreso tra Grosseto Centro e San Donato. Permane, in direzione nord, la chiusura da Orbetello Scalo a Grosseto Centro. Per il tratto riaperto c'è poi uscita obbligatoria al km 163,500 e possibilità di proseguire sulla viabilità provinciale con rientro sulla statale a Capalbio Scalo.



Allagamenti a Roma

Allagamenti si sono verificati all'alba in via Flaminia altezza stazione Celsa. La polizia locale di Roma Capitale e Protezione civile, che sono sul posto con numerose unità, hanno chiuso al traffico veicolare e pedonale via del Prati Fiscali da largo Valtournache a via Salaria. A causa dell'impraticabilità delle strade nell'intera zona di Castel Giubileo la circolazione dei bus in zona è stata interrotta e deviata. Per la piena del Tevere il pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma, all'isola Tiberina, è fuori servizio.