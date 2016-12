In 30mila tra docenti e studenti sono scesi in piazza nella Capitale per protestare contro i tagli alla scuola pubblica, mentre sul mondo dell'istruzione si sta abbattendo la minaccia delle Province di spegnere i riscaldamenti degli istituti scolastici. Due i cortei che hanno attraversato il centro della città. Durante le proteste, slogan contro il premier Monti e, al ministro Profumo, i manifestanti hanno gridato: "Vattene".

18:41 Terminato corteo, ancora disagi al traffico

E' terminata a Roma la manifestazione degli studenti, docenti e genitori che hanno sfilato per le vie della Capitale fino a raggiungere il ministero dell'Istruzione. I manifestanti si stanno pian piano disperdendo ma Viale Trastevere, dall'altezza del Miur, continua ad essere bloccata al traffico. In zona disagi per il traffico e per il trasporto pubblico: diverse linee risultano al momento deviate.

18:16 Sit-in al Miur, organizzatori: "Siamo in 30mila"

"Siamo 30mila". Lo hanno gridato da un megafono gli organizzatori del corteo di studenti, docenti e genitori che ora si è riversato in Viale Trastevere. I manifestanti urlando ripetutamente slogan come "Scuola pubblica", "La scuola non si tocca la difenderemo con la lotta". Tra i cartelli esposti "Contro il ddl Aprea di rivolte una marea", "L'istruzione non è una merce, la scuola non è un'azienda". Alcuni dei manifestanti hanno acceso dei fumogeni. Le forze dell'ordine presidiano la zona del dicastero.

17:26 Corteo arrivato al ministero dell'Istruzione

Al grido di "dimissioni, dimissioni", il corteo di studenti e docenti ha raggiunto il ministero dell'Istruzione e sta "occupando" con i propri striscioni la scalinata del dicastero. Dalle file del corteo i manifestanti urlano: "Se non cambierà, lotta dura sarà". Sulle scale del Miur è disposto un cordone di agenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

16:53 "Scuola fa acqua da tutte le parti"

La scuola è "espressione di uno stato in ginocchio". Lo ha detto ai microfoni di Tgcom24 un'insegnante di una scuola primaria durante la manifestazione in corso a Roma. "E' un'istituzione - ha spiegato - che fa acqua da tutte le parti. Le strutture sono fatiscenti e noi dobbiamo dirlo perché stiamo parlando della sicurezza di tanti bambini e di tanti minori".

16:30 Organizzatori: "Siamo in 20mila"

"Siamo in 20.000, ed è solo l'inizio: torneremo ancora in piazza per protestare, a partire dal prossimo 14 novembre". E' quanto annunciato da uno dei leader del corteo della scuola che sta sfilando per le vie di Roma.

16:15 Corteo devia verso il ministero dell'Istruzione

Il corteo degli studenti, partito da Piazza della Repubblica a Roma, è stato autorizzato a raggiungere il ministero dell'Istruzione di Viale Trastevere. Alcuni rappresentanti degli studenti hanno chiesto il permesso di cambiare il tragitto del corteo e poco fa è giunta l'autorizzazione da parte della questura.

15:56 Al governo: "La scuola non ha padroni"

Monito dal corteo degli studenti al governo: "La scuola, la scuola siamo noi, veri precari siete voi". Nel mirino della protesta, in primo luogo il ministro dell'Istruzione e il concorso "truffa". "La nostra scuola - gridano i manifestanti sulla nota del canto delle mondine - non ha padroni, Profumo te ne devi andare, se il concorso tu ci proponi Profumo fuori te ne devi andar, diciamo no al concorso e alla precarietà".

15:53 Docenti e studenti ricordano morti sul lavoro

Il corteo degli studenti e dei docenti in difesa della scuola pubblica avanza lentamente per via Cavour. Dopo aver ricordato che le manifestazioni in difesa della scuola si stanno svolgendo in diverse parti d'Italia, da Milano a Bologna, a Lucca, a Taranto, è stato rivolto un pensiero a tutti i morti sul e per il lavoro. Dall'operaio di 29 anni morto all'Ilva, al giovane precario della scuola che si è suicidato a Palermo.

15:39 Slogan contro Monti e Profumo

Sono il premier Mario Monti e il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, i bersagli preferiti di cartelli, cori e slogan del corteo per la scuola pubblica che sta sfilando per le strade di Roma. "Monti, Profumo, la vostra austerità ci toglie futuro e dignità", "Profumo fuori te ne devi annà" cantano studenti, docenti e genitori che stanno partecipando alla manifestazione, aperta dal coordinamento precari della scuola.

15:17 Lo striscione: "Né servi, né clienti"

"Studenti e docenti, né servi né clienti. Dignità e futuro per la scuola", è lo striscione che apre la manifestazione alla quale sono presenti anche i genitori dei ragazzi delle scuole superiori romane. Al grido di "La scuola è pubblica e non si tocca, la difenderemo con la lotta", alcune migliaia di manifestanti si sono messi in cammino.

15:07 Docenti aprono il corteo

Ad aprire il corteo ci sono decide di docenti precari che, in segno di protesta, indossano una mascherina. "E' ora di finirla, la scuola ha detto basta: vogliamo il ritiro dei tagli e il rifinanziamento della scuola pubblica", ha detto un'insegnante a Tgcom24.

14:55 Migliaia di studenti in piazza a Roma

E' tutto pronto a Roma per la grande manifestazione contro i tagli alla scuola. In piazza ci sono migliaia di studenti, ma anche molti docenti.

Ultimo aggiornamento 18:41