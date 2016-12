Roma, scoperti 207 "falsi poveri": viaggiavano con auto di lusso e vivevano in ville prestigiose

foto LaPresse Correlati Modena, truffa allo Stato: in manette 9 cardiologi 11:06 - Sono 207 i "falsi poveri" scoperti dai finanzieri del Comando provinciale di Roma lungo il litorale romano, da Civitavecchia fino a Nettuno. Avevano chiesto e ottenuto prestazioni sociali ed assistenziali a carico dello Stato e degli enti locali (buoni scuola, borse di studio, gratuito patrocinio legale e altri benefici) ma vivevano in ville prestigiose e si spostavano su auto di lusso. - Sono 207 i "falsi poveri" scoperti dai finanzieri del Comando provinciale di Roma lungo il litorale romano, da Civitavecchia fino a Nettuno. Avevano chiesto e ottenuto prestazioni sociali ed assistenziali a carico dello Stato e degli enti locali (buoni scuola, borse di studio, gratuito patrocinio legale e altri benefici) ma vivevano in ville prestigiose e si spostavano su auto di lusso.

Da un primo esame delle singole posizioni sono emersi casi anomali che, opportunamente approfonditi, sono risultati indicativi di una situazione patrimoniale ed economica reale diversa da quella emergente dalle autocertificazioni rilasciate in sede di richiesta delle prestazioni.



In base all'entità della prestazione ottenuta, i responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di falsa autodichiarazione e indebita percezione di provvidenze pubbliche e segnalati agli stessi enti locali erogatori delle provvidenze per le sanzioni amministrative, mentre l'importo dei benefici sarà recuperato dalle stesse amministrazioni locali.



Alcuni dei 102 "falsi poveri", individuati ad Ostia e nelle zone limitrofe, sono risultati proprietari di prestigiose ville nelle zone di Casal Palocco e dell'Infernetto, nonché di auto di lusso, con un tenore di vita inconciliabile con l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), determinato sulla base delle autodichiarazioni presentate.