Bracciano, Federica non aveva assunto droghe

Federica non aveva assunto droghe la notte in cui è morta sulle rive del lago di Bracciano. A confermarlo sono i risultati degli ultimi test sugli stupefacenti, eseguiti nei giorni scorsi sul cadavere della sedicenne. Non si era drogata, quindi, e non era nemmeno ubriaca, come hanno già certificato gli esami dei medici legali. Cosa ha causato, quindi, la morte naturale della giovane? La risposta, al momento non si trova.

Esclusi annegamento, infarto, ictus o sincope, il giallo di Bracciano si infittisce. Ora che anche l'ipotesi legata all'assunzione di stupefacenti, come scrive il quotidiano Repubblica, svanisce, gli scenari possibili si restringono. Il responso dell'autopsia parla di un malore fulminante che ha causato l'arresto cardiocircolatorio. Ma cosa può averlo innescato? Gli inquirenti non tralasciano neppure la pista della leggera epilessia di cui Federica aveva sofferto da piccola, ma gli specialisti non hanno dubbi: non può uccidere una persona.