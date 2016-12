foto LaPresse

15:13

- Silvio Berlusconi è stato invitato dalla Procura di Roma a testimoniare nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta estorsione da lui subita ad opera dell'imprenditore Giampaolo Tarantini e dell'ex direttore dell'Avanti Valter Lavitola. La convocazione è per sabato 10 novembre. Secondo i pm il leader del Pdl avrebbe versato 500mila euro a Tarantini per impedirgli di testimoniare nel procedimento sul giro di escort per le feste di Arcore.