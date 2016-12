Roma, una nomade uccide voyeur a bastonate

foto Da video Correlati Forza posto blocco, ucciso nomade

Il camper davanti al quale è stato ucciso il voyeur 13:52 - Una nomade è stata arrestata dopo aver massacrato un uomo a colpi di sassi e bastonate a Roma. La vittima, un italiano di 56 anni, si era intrufolato nel camper dove la donna viveva con la propria famiglia, assieme al compagno e due bambini, e, dopo essersi abbassato i pantaloni, stava iniziando a masturbarsi, davanti ai figli. La donna per difendersi lo ha colpito più volte, uccidendolo. E ora è in stato d'arresto assieme al marito.

La vittima aveva precedenti

E' accaduto nei pressi di un campo rom in via Nomentana attorno alla mezzanotte. L'uomo è stato prima colpito dentro la roulotte con delle bastonate, e poi, dandosi alla fuga è stato raggiunto e percosso di nuovo con una pala. La vittima aveva già precedenti in questi tipi di reati. Per la donna l'accusa è di omicidio mentre per il consorte è di concorso. Sul caso indaga la polizia che sta cercando di chiarire tutte le responsabilità.