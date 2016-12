foto Tgcom24

20:10

- Federica Mangiapelo non aveva assunto alcol. E' quanto emergerebbe dai primi esiti delle analisi disposte sul cadavere della 16enne trovata morta sulla spiaggia del lago di Bracciano, in provincia di Roma. La giovane dunque non era ubriaca quando il fidanzato Marco Di Muro, ora indagato per omicidio volontario, l'avrebbe lasciata alle tre di notte nella piazza di Anguillara. Sul cadavere non c'erano segni di violenza.