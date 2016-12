foto Getty

- Si sono introdotti in casa con il volto coperto e armati di pistola, hanno preso in ostaggio l'intera famiglia di un imprenditore di Latina e si sono fatti consegnare soldi e oggetti preziosi. Poi sono fuggiti. La rapina a mano armata è stata messa a segno ieri sera da due banditi nella villa di Gianrio Falivene, mentre questi era a cena con la famiglia. Immediata la denuncia alla polizia. In tutta la provincia è scattata la caccia all'uomo.