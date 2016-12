Appalti G8, arrestato ex consigliere della Corte dei Conti con l'accusa di concussione

foto Ansa Correlati Inchiesta G8, condannato Balducci 14:48 - L'ex consigliere della Corte dei Conti, Antonello Colosimo, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sugli appalti per il G8. L'accusa che gli viene contestata dal gip Maurizio Caivano è quella di concussione. Insieme ad altri cinque alti funzionari, tutti indagati, Colosimo è stato coinvolto nell'indagine scattata dopo le rivelazioni del costruttore Francesco Maria De Vito Piscicelli in una dichiarazione spontanea. - L'ex consigliere della Corte dei Conti, Antonello Colosimo, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sugli appalti per il G8. L'accusa che gli viene contestata dal gip Maurizio Caivano è quella di concussione. Insieme ad altri cinque alti funzionari, tutti indagati, Colosimo è stato coinvolto nell'indagine scattata dopo le rivelazioni del costruttore Francesco Maria De Vito Piscicelli in una dichiarazione spontanea.

Secondo l'accusa, Colosimo, grazie al suo ruolo, avrebbe ricevuto 200mila euro. Il filone investigativo sull'ex consigliere della Corte dei conti è legato all'inchiesta sugli appalti per i Grandi Eventi che ha portato di recente alla condanna di Angelo Balducci, ex presidente del Provveditorato ai Lavori Pubblici, e Fabio de Santis, ex Provveditore delle Opere Pubbliche della Toscana.



Le indagini sono partite dopo le rivelazioni del costruttore Francesco Maria De Vito Piscicelli, diventato celebre per aver riso del terremoto dell'Aquila, stando a una intercettazione telefonica con il cognato.