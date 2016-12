foto Ansa

- La Procura di Roma ha diffuso una nota a proposito della vicenda Viminale, in riferimento a presunti illeciti nella gestione degli appalti denunciati da un esposto anonimo. La legge - riporta la nota - "ovviamente e per evitare facili strumentalizzazioni non attribuisce alcun valore probatorio agli scritti anonimi, né tanto meno consente l'iscrizione di alcuno nel registro degli indagati sulla sola base di tali scritti".