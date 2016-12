foto LaPresse

20:54

- Per soccorrere l'amico rimasto in panne sull'A1, ha fatto un'improvvisa inversione di marcia in piena autostrada cominciando a sfrecciare contromano. E' successo sulla A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone, in direzione nord. L'automobilista, un romeno di 40 anni, è stato bloccato da una pattuglia della polizia stradale che ha così evitato potenziali incidenti. L'uomo era evaso dagli arresti domiciliari: per lui è scattato l'arresto.