foto Ansa Correlati Dossier anonimo su appalti truccati e favori 18:24 - Dopo la vicenda del "corvo" al Viminale, il vicecapo vicario della polizia, Nicola Izzo, ha annunciato le sue dimissioni. Izzo ha inviato a tal proposito una mail al ministro Anna Maria Cancellieri e al capo della polizia Antonio Manganelli. "Respingo le dimissioni perché credo che una persona non possa essere giudicata sulla base di un esposto anonimo sul quale non abbiamo ancora riscontri", ha replicato il ministro dell'Interno.

"Apprezzo - ha spiegato il ministro, a margine dell'assemblea dell'Interpol - il senso di responsabilità del prefetto Izzo, ma ritengo che non ci siano le condizioni per accogliere le sue dimissioni".



Sulla vicenda del "corvo" al Viminale, ha aggiunto, "accelereremo per avere le risultanze dell'inchiesta interna perché credo che la trasparenza sia fondamentale negli uffici pubblici e noi lavoriamo perché vengano fugati dubbi e incertezze. Non dobbiamo avere nessuna ombra".



"Il cambio del capo della Polizia non è mai stato all'ordine del giorno", ha poi ribadito il ministro Cancellieri. "In ogni caso è importante quello che dirà la magistratura e che diranno i riscontri interni che stiamo facendo".



La Procura ha ascoltato Izzo

Intanto la procura di Roma ha ascoltato Izzo dopo che lui stesso aveva chiesto di essere sentito in merito. La richiesta è stata accolta e proprio in queste ore il vicecapo vicario è comparso davanti ai magistrati in qualità di testimone. Per fare ancora maggiore chiarezza sulla vicenda Izzo, d'intesa con la procura, consegnerà nei prossimi giorni una dettagliata relazione dalla quale potranno essere desunte tutte le informazioni necessarie all'autorità giudiziaria. Indagini sono in corso a Piazzale Clodio per tentare di capire cosa e chi ci sia dietro il dossier anonimo.



Izzo ai pm: "Non so chi sia il corvo"

Ha detto di non sapere chi sia l'anonimo autore della lettera che lo chiama in causa a proposito della gestione di appalti il vice capo della polizia Nicola Izzo nel corso dell'audizione davanti al procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Izzo, sentito come testimone, si è detto estraneo a qualsiasi illecito.